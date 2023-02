Enrique González: "Sufrimos por la necesidad de los puntos, no tanto en ocasiones"

"La Balona no tuvo tantas ocasiones como para hacer dos goles y un penalti". Así se expresó Enrique González, el segundo entrenador del Linares Deportivo, quien volvió a ejercer de primero debido a que el técnico, su hermano Alberto, ha vuelto al teletrabajo para estar más cerca de sus hijas durante el proceso de separación en el que está inmerso.

Enrique González considera que su equipo, sin merecerlo, corrió el peligro de "quedarse con la cara de tonto después de ir ganando cero a tres" a la Balompédica en un partido "complejo".

"Tuvimos una primera parte en la que fuimos muy superiores a la Balona, con varias llegadas y un marcador de dos a cero más que justo", continuó. "Después del descanso salimos muy enchufados, con una alta intensidad, sabiendo de las complejidades que nos iba a poner la Balona, aún así hicimos el cero a tres y tampoco nos relajamos. Enmudeció el estadio y tuvimos el control del partido, con más llegadas y saliendo con espacios", narró.

"Sabíamos que la Balona iba a acumular muchos jugadores ofensivos buenos y cada vez que llegáramos sin hacer gol podían hacernos una contra, pero creo que lo hicimos bien", manifestó.

"La Balona ha hecho un desgaste brutal, su afición la lleva en volandas y es un equipo súper competitivo con jugadores de muchísimo nivel. Le vienen haciendo muy pocos goles y que le hagan tres en su casa no es nada habitual. Sabíamos de la complejidad y así fue", declaró.

Frente a jugadores como Fekir, Koroma y Toni, el segundo entrenador entiende que sus futbolistas no podían "meter mucho la pierna" porque se iba a llenar el partido de faltas y "mucho menos, precipitarnos en querer robar el balón aunque jugáramos con diez". "Puede dar la sensación de que ellos tiene mucho tiempo la pelota, pero a nosotros, mientras no nos pisen área... es una forma de defender también".

"El 3-1 nos generó un poco de dudas y el 3-2, todavía más", reconoció. "Sufrimos por la necesidad de los puntos, no tanto en ocasiones. La Balona tiene un gran potencial y nosotros veníamos en una dinámica no muy buena. Eso te hace entrar en una situación de nervios después de que no fuimos capaces de cerrar del todo el partido aunque tuvimos ocasiones para ello", sentenció.