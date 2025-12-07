David Sánchez, "contento", llama a la Balona a seguir "con los pies en el suelo"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, se mostró "contento" después del contundente triunfo conseguido por su equipo en la visita al Cádiz Mirandilla, aunque en su comparecencia posterior al choque también hizo una llamada a contener la euforia y a mantener la humildad. "Hay que seguir con los pies en el suelo"

“Creo que hicimos un buen partido, como en otros encuentros, pero esta vez estuvimos más acertados de cara al marco, aunque también es verdad que tuvimos más ocasiones para ampliar el resultado”, comenzó su breve análisis ante los medios de comunicación.

Sobre la importancia de los tres puntos y la dinámica del equipo, Sánchez añadió: “Estoy contento por el trabajo, tres puntos más, sumamos de tres, venimos de dos empates y nada, a seguir, esto es muy largo. Ya lo hablamos siempre, ahora por ganar tenemos que seguir viendo todo igual”.

Pensando en el próximo compromiso, el del próximo domingo(17:00) el míster recordó: “A descansar y a partir de mañana, pues a preparar el partido de Dos Hermanas, que desde el cambio de entrenador tiene una línea ascendente muy buena, ya está colocado ahí arriba también", en referencia a la llegada al banquillo del exjugador de la Balona Emilio Fajardo.

"Será un partido muy difícil, cada partido es un mundo, es muy difícil ganar en cualquier categoría, más en ésta”, vaticinó.

Por último, Sánchez insistió en la necesidad de mantener la humildad y la constancia: “Debemos seguir con los pies en el suelo. Ganamos y por eso estamos contentos y admito que nos vino muy bien.

"Creo que el equipo hizo un muy buen partido. Estuvimos acertados con las ocasiones que tuvimos y, como vuelvo a repetir, tuvimos bastantes más ocasiones, ellos nos ocasionaron pocas. Nada, a seguir trabajando con humildad, con pie en el suelo. Esto es muy largo", finalizó.