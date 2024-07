La Línea/Es costumbre cada verano que los aficionados al fútbol especulen sobre el futuro de tal o cual club con problemas económicos, cargado de deudas, que puede derivar en que quede una plaza a la venta para quien quiera y pueda comprarla. La Segunda Federación, en la que milita la Real Balompédica, parecía que iba a librarse de uno de estos culebrones este año. Pero no. Un equipo madrileño, el Club Deportivo Elemental Ursaria, ha dejado vacante su plaza en el grupo V porque no tenía dinero para pagar a su plantilla. El proceso para hacerse con el hueco que queda libre responde a una pregunta que muchos se hacen: ¿Cuánto cuesta una plaza en la categoría de la Balona? La respuesta no es fácil, pero si aspira a una, vaya preparando varios miles de euros.

La Real Federación Española de Fútbol acaba de tasar la que deja el Ursaria por causas administrativas. La cifra que ha puesto sobre la mesa el organismo federativo español es de 208.541,57 euros, pero sólo en una primera fase que caduca este jueves a las 23:55. Si no surgiera ningún equipo interesado, pasadas 24 horas, la plaza pasaría a costar la mitad, es decir, 104.270,78 euros. Todo apunta a que esta será la cantidad por la cual pujen algunos clubes. Pero si ninguno se llevara el gato al agua el proceso entraría en una tercera fase en la que la cifra se reduciría a 52.135,39 euros. Finalmente, se prevé en la circular publicada por la Real Federación Española de Fútbol un cuarto plazo en el que no habría que abonar ninguna cantidad económica, y se escogería, de entre las entidades interesadas, a aquella que reúna los mejores méritos deportivos, según las normas establecidas en el reglamento. En este caso, sería el club con mejor clasificado dentro de la territorial del club que genera la vacante.

El CD Badajoz y el CD Leganés B parece que están muy interesados y van a apostar fuerte por conseguirlo, así como una serie de clubes por todo el territorio nacional cuyos movimientos en los despachos sirven para alimentar los rumores de todo tipo en los corrillos futbolísticos. Ahí aparecen la UD Llenerense, seguida por la UD San Fernando canarios, el CD Badajoz, la UD Montijo y el CD Mensajero.

En la temporada 2022-23, el Ursaria se proclamó campeón del Grupo VII de la Tercera Federación, por lo que consiguió su ascenso a Segunda Federación para la temporada 2023-24. Consiguió la permanencia en la última jornada, pero no satisfizo con sus futbolistas el total de los pagos establecidos, por lo que fue sancionado por la Federación Española de Fútbol con el descenso administrativo a Tercera RFEF. Tampoco pagaron a tiempo el Racing Cartagena Mar Menor y el Vélez, pero estos dos ya habían bajado en los terrenos de juego.

El proceso marcado por la RFEF marca que tendrían prioridad los clubes descendidos de la pasada campaña. A continuación, los equipos de la misma federación del club que genera la vacante que se quedaron a las puertas del ascenso en los playoff. Finalmente, el resto de interesados.

En cualquier caso, la plaza del Ursaria está más barata que la que el Estepona compró en el verano de 2022. El conjunto costasoleño ascendió a la Segunda RFEF, en concreto al grupo V, tras pagar 512.000 euros. Esta era la cantidad que había fijado la Real Federación Española de Fútbol para hacerse con la plaza del desaparecido Extremadura Unión Deportiva. El Estepona tuvo que pujar con el Club Deportivo Extremadura 1924 y acabó lográndolo. La pasada temporada militó en el grupo de madrileños y canarios puesto que es dónde estaba la vacante. Para la próxima Liga ya ha sido incluido en el que le corresponde por su ubicación geográfica, el que agrupa a los conjuntos de Andalucía y Murcia, además de los extremeños Villanovense y Don Benito, así como el alicantino Orihuela.

Además, de Ursuaria, Vélez y Racing Cartagena Mar Menor, la Asociación de Futbolistas Españoles informó sobre los clubes de Tercera RFEF que tampoco habían satisfecho los pagos a sus futbolistas: Algar, Ayamonte, Acero, Gandía, Gran Tarajal, Haro Deportivo, La Cuadra Unión-Puerto, Llosetense, El Ejido, Racing Murcia, Racing Rioja, Rapitenc, San Clemente y Torrijos. A todos ellos se les suspenderán los derechos federativos y no podrán tramitar licencias hasta que paguen.