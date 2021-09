Sergi Barjuan: "Minimizamos la fuerza de la Balona, sobre todo su juego aéreo y las contras"

Sergi Barjuan, entrenador del Barcelona B, reconoció que el fulgurante inicio del partido ante la Balona pilló a su equipo desprevenido: "Nos han sorprendido al principio. Los primeros cinco minutos no pudimos ni respirar. Con la presión tuvimos un error de principiante y se pusieron 0-1, pero tuvimos una buena reacción. Conseguimos revertir el resultado en un partido en el que supimos dominar los tiempos y eso es importante", destacó el técnico azulgrana.

"Creo que logramos minimizar un poco la fuerza del Linense, sobre todo en el juego aéreo y en las contras, y eso nos llevó a conseguir la victoria", indicó el preparador del Barça B, que dijo que la clave fue "no dejar pasar el tiempo". "En la primera o segunda jugada que volvimos a ser ofensivos conseguimos empatar y en la siguiente metimos el 2-1. A partir de ahí fue un golpe duro para ellos y no se repusieron", analizó el ex lateral izquierdo.

"En la primera parte tuvimos ocasiones para aumentar el resultado, pero no pudo ser. Llegamos al final del partido y ellos, como es normal, metieron a gente alta y balones al área. Nosotros defendimos bien y no encajamos más goles para conseguir ganar el partido", finalizó el entrenador barcelonés.