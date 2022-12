Escobar: "Hicimos una segunda parte perfecta en todos los sentidos"

El entrenador de la Balona, Rafael Escobar, se mostró más que satisfecho con la valiente reacción de su equipo tras el descanso del partido ante el Ceuta, al que terminó por derrotar con un gol en el minuto 92 que, a su juicio, no tuvo nada que ver con la fortuna.

"No fue suerte. El equipo lo buscó. Con el dos a uno, faltando tres o cuatro minutos, otro se pone a especular con el resultado, con el juego, pero nosotros seguimos hasta el final y eso nos dio tres puntos importantísimos y una victoria que nos relanza para conseguir cosas importantes", explicó el técnico, que no cree que tenga "flor". Ojalá, porque eso sería bueno para la Balona. No es eso, lo trabajamos. Salimos convencidos de dar un paso hacia adelante. El equipo está preparado para ir a por los partidos", apostilló.

"En la primera parte no nos encontramos cómodos con balón ni sin balón. No fuimos capaces de contrarrestar esa forma de empezar a jugar del rival. Nos llegó muy pronto ese gol que fue un jarro de agua fría para nuestra convencimiento y nuestra disposición. Fue un toma y daca, pero siempre llevando el control del partido el Ceuta. Sin crear ocasiones claras pero con la posesión del balón en ese inicio de jugada", relató.

El entrenador entiende que el partido cambió en la expulsión de Fekir al filo del descanso. "El fútbol es así y cuando peor estábamos, ganamos el partido en el intermedio, porque decidimos corregir cosas muy importantes. Una de ellas es que arriesgamos al ir a por el rival. Con un jugador menos, con tres centrales, cuatro en medio campo, un enganche y uno arriba hicimos una segunda parte perfecta en todos los sentidos, físico, técnico y táctico", explicó.

El técnico afirma que su equipo es consciente de que "ninguna jornada va a ser fácil". "Ya se ha visto con el último clasificado", dijo Escobar, que tuvo palabras de elogio para muchos jugadores, como Nacho Heras. "Es paciente, trabajador y disciplinado y ahora ha llegado su momento. No lo puedo quitar porque sería injusto. No es que yo acierte con los cambios, es que los jugadores me dan la razón con sus actuaciones. Por ejemplo, el trabajo de Borja y Masllorens en la segunda parte fue descomunal. Pero es una tarea de conjunto, todo el mundo aporta. Al equipo hay que ponerle un diez", sentenció.

Pese al esfuerzo y a la importante victoria, el entrenador de Balona ha programado entrenamientos todos los días. "Vamos a trabajar todos los días. Viene el partido del año y no podemos desperdiciar ni un minuto", dijo. La Balompédica visita el miércoles 7 a las 21:00 el estadio Nuevo Mirador de Algeciras.