Ale Palanca, un lateral de ida y vuelta para la Balona

La Línea/Ale Palanca, último fichaje anunciado por la Balona para la temporada 2024-2025, llega a La Línea dispuesto a darlo todo por su nuevo equipo, al que se incorpora como cedido desde la UD Las Palmas, con cuyo primer equipo realizó las pretemporadas de los veranos de 2022 y 2023. "Estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar y aportar mi granito de arena. Prometo dar siempre el 100%, darlo todo en cada balón, y espero que esta temporada sea satisfactoria para todos, que cumplimos el objetivo y estoy muchas ganas de empezar ya", indicó el futbolista en su presentación.

Ale Palanca se define como "un lateral bastante ofensivo con mucho recorrido, intento subir mucho la banda e intento luego volver y siempre trato de darlo todo, siempre lo dejo todo en el campo, eso es lo que lo que yo creo que me define".

El director deportivo albinegro, Mario Galán, afirmó que es "una satisfacción" que el conjunto grancanario haya accedido a la cesión de Ale Palanca, "un futbolista que ya el año anterior, cuando estuvieron haciendo la pretemporada en el Marbella Football Center, estaba en dinámica del primer equipo y este año estuvo en el Primera RFEF en un equipo importante como la Ponferradina". "Para nosotros es una satisfacción poder tenerlo aquí y a ver si somos capaces de que cumpla los objetivos deportivos que todos tenemos en mente", indicó.

El lateral derecho explicó que ya tenía conocimiento de la Balona antes de entablar conversaciones con la dirección deportiva albinegra. "Yo conocía a la Balona anteriormente, sabía que era un equipo bastante importante y tampoco me he basado mucho en experiencias de canarios que jugaran aquí; solo con un saber el nivel histórico del club a mí me importó bastante", destacó.

"Sabía el club que es la Balona, que había estaba en Primera RFEF, y la verdad que me lo pensé bastante poco y al cabo de unos días se hizo todo", destacó sobre su nuevo equipo, en el que ya ha tenido la oportunidad de conocer a Jack Harper.

En su presentación fue preguntando de dónde viene el mote de Palanca. "Es un apodo de bastante pequeño, de cuando tenía tres o cuatro años, cuando empecé con esto del fútbol, que decían que me parecía a Valerón jugando y ahora soy todo lo contrario. Físicamente me parecía un poco, era la típica de coña de los padres".

Sobre los objetivos marcados para este año tanto individuales como colectivos, el defensa destaca: "Yo estos años he aprendido que hay que ir paso a paso. Yo creo que lo importante es este año es sacar lo máximo posible del equipo, lograr el objetivo, y luego lo que tenga que venir vendrá", sentenció.

Alejandro Rodríguez Cabrera Palanca (Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de 2003), estuvo en la primera parte de la temporada pasada en la Ponferradina, del grupo I de Primera Federación, pero tras disputar solo 96 minutos en dos partidos regresó en enero al filial de la UD Las Palmas, en Tercera Federación. Al conjunto grancanario llegó siendo cadete y despuntó en su etapa juvenil en División de Honor, con el que fue campeón del grupo VI.