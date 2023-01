Rafa Escobar: "No especulamos en ningún momento y encontramos el gol"

Rafa Escobar se mostró "contentísimo" por el triunfo de la Balona en Córdoba, una victoria con sabor especial para el técnico cordobés, que destacó por encima de todo que su equipo no dejase de "insistir" en buscar la victoria a pesar de que el punto se antojaba muy bueno.

"Me quedo con la insistencia porque no vinimos a especular en ningún momento", manifestó. "Faltando diez minutos y en un campo como el que estábamos, a lo mejor nos hubiéramos metido atrás para dejar que pasara el tiempo, intentar no perder lo que teníamos en las manos, pero el equipo en una buena jugada combinativa encontró el gol. Estoy contentísimo porque sabíamos que era un partido bastante difícil", afirmó el balono.

Escobar tenía claro que "Carracedo y Simo nos podían hacer daño" en el inicio del encuentro y concede que "con la expulsión de Simo se igualó todo más en la segunda parte". "Fuimos más capaces de tener el balón aunque con poca profundidad. Teníamos que estar muy atentos incluso con un jugador más porque el Córdoba cada vez que cogía el balón podía llevar peligro", explicó.

Preguntado sobre la expulsión del local Simo, Escobar se mojó: "Si te soy sincero, desde mi posición, creo que no hubo nada. Creo que Simo pisó a Loren, hubo un empujón y que el otro soltó el brazo, pero creo que no llegó a contactar con Loren. Son décimas de segundo y no te das cuenta, pero es verdad que fue determinante".

"El Córdoba con uno menos es superior a la mayoría de los equipos", prosiguió Escobar sobre el desarrollo del duelo. "Siempre tienes respeto por el equipo, el estadio, el entorno que rodea a todo... es complicado. Intentamos tener el balón, buscar la velocidad de Koroma, de Omar, pero enfrente había un rival poderoso", sentenció el albinegro.

El entrenador de la Balona recibió una cuestión un tanto inesperada: si le gustaría entrenar algún día al Córdoba: "Claro, es uno de los sueños de cualquier técnico cordobés. Nunca he tenido esa oportunidad. Yo estoy contento donde estoy y si en algún momento en el futuro se diera, vendría hasta pagando yo".