Escobar: "Nuestra segunda parte fue catastrófica y yo me equivoqué"

Rafa Escobar entonó el mea culpa tras el empate de la Balona con el Talavera en el Municipal. El entrenador de la Real Balompédica lamentó "una segunda parte catastrófica" marcada, a su juicio, por las lesiones de dos de sus defensas y por el cambio de esquema a una línea de cinco zagueros. "Me equivoqué", asumió.

El míster balono analizó un "partido complicado" en el que diferenció las dos mitades: "Hicimos una primera parte muy buena. Se nos puso en contra en la primera acción del rival, pero el equipo en todo momento siguió haciendo lo preparado durante la semana, no se descompuso y con buen fútbol dimos la vuelta al marcador. Fue una primera parte espléndida con juego y resultado", resumió.

"La segunda parte fue catastrófica", continuó Escobar. "Sobre todo, después de las dos lesiones de los defensas, Fran y Connor. A raíz de ahí, entono el mea culpa porque me equivoqué al poner línea de cinco. Metimos al equipo atrás con una sola referencia arriba y hubo un partido distinto en el que el Talavera fue superior y nos dominó", relató el cordobés, que cree que al final pudo pasar de todo: "En los últimos minutos, después del penalti parado por Ángel, fue un toma y daca, pudimos ganar y perder. Al final se vieron las necesidades de los dos y nos tenemos que contentar con este escaso punto".

Escobar justificó su decisión del cambio de dibujo: "Tenía dudas de a quién a iba a colocar de lateral izquierdo por eso el intentar jugar con los tres centrales, que creo que no deberíamos haber tenido problemas, es algo incomprensible. No veía claro cambiar posiciones. Al final el que decide soy yo y me equivoqué", insistió.

Sobre los lesiones, el técnico balono afirma que "hay que esperar y ver las evolución, pero es verdad que fue un cúmulo de circunstancias lo que nos pasó. Tuvimos dos lesiones en la línea en la que mejor estábamos, saliendo bien desde atrás, conteniendo al rival...".

Escobar se siente "con confianza". "Lo qué piense el club hay que preguntárselo a ellos, yo tengo plena confianza en que vamos a sacarlo adelante", sentenció.

Preguntado sobre el penalti que pudo significar el 2-3, Escobar se limitó a decir que fue "dudoso".