Mere: "Me da rabia, era un partido que teníamos que ganar"

Baldomero Hermoso Mere, el técnico de la Real Balompédica Linense, entiende que su equipo debió haber mostrado más para vencer al Manchego en un partido que acabó en empate en La Línea.

"Me da mucha rabia, me voy cabreado conmigo mismo. No es normal que encajemos tantos goles a balón parado, dedicamos mucho tiempo, analizamos mucho a los rivales como para continuamente encajar en saques de esquina", lamentó el técnico albinegro, que se echó a la espalda la responsabilidad del enésimo tanto de córner: "Sé que ahora estamos jugando con un equipo un poquito más bajo, pero son demasiados goles".

Mere resumió así el encuentro: "Una primera parte en la que los dos equipos trabajamos mucho el balón directo, la segunda jugada, pero con mucha dificultad para tener ventaja y llega esa penalti. Por segunda semana consecutiva fallamos un penalti y es una lástima, creo que el partido hubiera sido diferente si conseguimos ponernos por delante porque ellos habrían tenido que exponer más y abrirse. Cambiamos algunas cosas a nivel táctico en el descanso, creo que hicimos un buen arranque de la segunda parte, con mejores jugadas. Hicimos los suficientes acercamientos, pero carecimos de precisión en los metros finales, para tener ocasiones más claras, para haber exigido más al portero rival. La única vez que ellos pasaron del medio campo te marcan un gol y prácticamente conseguimos salvar un punto en los minutos finales, incluso tenemos la ocasión para ponernos por delante, pero fue un partido en el que creo que tuvimos que aprovechar mejor el penalti y los acercamientos", opinó.

"Tuvimos el dominio suficiente y las ocasiones suficientes para haberlas terminado mejor", insistió Mere, "fastidiado como el aficionado porque era un buen día para meternos ahí con los de arriba", aunque el portuense recordó que casi todos los partidos se saldaron con empate: "Demuestra lo complicado que es esto, habrá que levantar los ánimos y buscar en Estepona la victoria que no llegó aquí".

"Mere no cree que exista un problema de actitud: "No creo que menospreciemos a los rivales, pero tenemos que ser capaces de dar ese paso adelante, hoy tocaba ganar", remarcó. "Incluso marcando el penalti sabíamos que teníamos que trabajar el partido porque es un rival de resultados ajustados, pero si queremos estar donde queremos estar, hay que sacar los tres puntos".

"Tenemos que dar un poco más, hacer más ocasiones y terminarlas mejor. Es una asignatura que me pongo yo", acabó.