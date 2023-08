Alhassan Koroma se despide emocionado de la Balona, su "segunda familia"

El internacional sierraleonés Alhassan Korona ha hecho público este miércoles un emocionado agradecimiento y sus deseos de éxito a la Real Balompédica Linense, a la que califica como su “segunda familia”. El extremo, que defendió durante cuatro temporadas los intereses del equipo de La Línea anunció el pasado 24 de julio su marcha al Al-Shahaniya Sports Club, de la Segunda división de Catar.

Koroma que superó el centenar de partidos de competición con la albinegra (104), fue traspasado por la Balona al conjunto catarí y una vez desembarcado en su nuevo club ha decidido despedirse de la que fue su afición con una carta a través de sus redes sociales que encabeza con un significativo “Querida Real Balompédica Linense” y que dice, íntegramente.

Con mucho pesar escribo esta carta para decirles adiós a todos. Mientras reflexiono sobre el increíble viaje que hemos compartido juntos, estoy lleno de una mezcla de emociones: gratitud, nostalgia y un toque de tristeza. Los recuerdos que hemos creado, las amistades que hemos forjado, y el impacto que hemos hecho como club siempre ocuparán un lugar especial en mi corazón.

Desde que me uní a este club, supe que había encontrado una comunidad de personas con ideas afines que compartían mi pasión y entusiasmo. Juntos, hemos logrado mucho, ya sea organizando eventos exitosos, participando en competiciones o simplemente apoyándonos el crecimiento del otro. La dedicación y el trabajo duro que cada miembro ha traído a la mesa han sido verdaderamente inspiradores.

Estoy inmensamente agradecido por las oportunidades que este club me ha brindado. Ha sido una plataforma para el crecimiento personal, que me ha permitido desarrollar mis habilidades, expandir mis horizontes y ganar experiencias invaluables. El apoyo y el aliento que he recibido de todos ustedes han jugado un papel importante en la formación de quién soy hoy.

Las amistades que he formado dentro de este club no tienen precio. Las sesiones de lluvia de ideas nocturnas, las reuniones llenas de risas, y los momentos compartidos de triunfo y desafío han creado vínculos que durarán toda la vida. Agradezco la camaradería y el sentido de pertenencia que este club me ha dado.

Sin embargo, mientras la vida sigue su curso, me encuentro en una encrucijada donde debo despedirme de este querido club. Aunque me entristece irme, estoy seguro de que el espíritu y la pasión de este club seguirán prosperando. No tengo ninguna duda de que todos y cada uno de ustedes continuará teniendo un impacto positivo, tanto dentro del club como fuera.

Mientras me embarco en un nuevo capítulo en mi vida, llevo conmigo los recuerdos, las lecciones y las amistades que este club me ha dado. Estoy eternamente agradecido por las oportunidades y el crecimiento que he experimentado aquí.

Gracias Real Balompédica Linense por ser mi segunda familia, mi fuente de inspiración y mi hogar lejos de casa. Siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos.

Te deseo todo lo mejor en tus futuros emprendimientos. Con sincera gratitud,

Alhassan Koroma