La Balona visita al mejor equipo de la segunda vuelta, el Orihuela

El Orihuela Club de Fútbol, el mejor equipo de la segunda vuelta en el grupo IV de la Segunda RFEF, que este domingo (18:00, en directo por Vervivo) tiene la opción de certificar matemáticamente la clasificación para la fase de ascenso a Primera Federación, afronta el encuentro contra la Real Balompédica Linense con dos importantes bajas por sanción, las de Marc Sirera y Adrián Revilla. Los componentes del conjunto oriolano expresan su máximo respeto por los de La Línea, de cuya mala racha desconfían. El club ha puesto en marcha una campaña para propiciar la presencia del mayor número posible de espectadores en las gradas, aunque ya hay quien afirma que el lleno está garantizado.

El próximo rival de la Balona es el ejemplo perfecto de dos circunstancias. Por un lado, hasta qué punto un relevo en el banquillo puede dar sus frutos. Y por otro, la importancia de hacer un buen uso del mercado de invierno para revertir una mala dinámica.

En el primer apartado Sergi Guilló relevó el 12 de diciembre a Óscar Sánchez, dos días después de que los oriolanos hubiesen caído (2-0) en el Ciudad de La Línea. Aquel encuentro correspondía a la decimoquinta jornada y ese resultado había mandado a los escorpiones a los puestos de descenso (14º). Desde entonces el Orihuela ha disputado 16 encuentros. El balance es de diez victorias, cuatro empates y dos derrotas. Es decir, 34 puntos que le señalan, de largo, como el mejor de la categoría en ese periodo.

Esa trayectoria le ha aupado a la cuarta plaza, con diez puntos de ventaja sobre el Estepona -sexto- lo que le concede la posibilidad de alcanzar este domingo la clasificación matemática, si bien precisa de un resbalón de los que entrena el exalgecirista Salva Ballesta.

Metamorfosis en invierno

Desupués de aquel relevo en el banquillo, Guilló, que ya formaba parte de la estructura técnica del club, encabezó una verdadera revolución en el vestuario durante el mercado de invierno, que, a la vista está, dio excelentes resultados. El defensa Rafa Ortiz, que se enroló en la propia Balona, encabeza una lista de descartes de la que también forman parte Álvaro Salinas (Manchego), Armando (Cornellà), Borja Mula (Ranero), Damián (Águilas), Denis (Benferri), Jawed (Penya Independient) y Nacho Muñoz (Rácing Cartagena).

A esa relación de bajas hay que unir, de facto, otros dos nombres. Por un lado el de Ayo, que se lesionó en noviembre y aún no ha podido volver a la competición. Y por otro el de José Verdú Toché, quien dejó la entidad a comienzos de marzo para convertirse en el director deportivo del Albacete Balompié.

Lógicamente, esa desbandada tenía un fin, que no era otro que apuntalar el plantel. La nómina de refuerzos la encabezaron el exbalono Alu Koroma y Mohamed Kamal (Vélez), y formaron parte de la misma Goyo Medina (ex del San Fernando, que llegó del Saguntino), Diego Espejo (cedido por el Atlético de Madrid tras pasar por el Atlético Ottawa canadiense), Hamzá Bellari (cedido por el Nàstic, en cuyo filial estaba jugando), Sebas Chalbaud (Antoniano) y por el celebrado regreso a casa del veterano atacante francés Thierry Florian, que había comenzado la campaña en La Unión Atlético.

El Orihuela, que solo ha firmado una derrota en las últimas doce jornadas, ante el Manchego hace tres jornadas (2-1). En ese periodo ha sumado 27 puntos por 12 de la Balona. Aenas ha perdido un partido en casa desde que se produjo el relevo en el banquillo: en enero ante un Vélez que explosionó apenas unos días después (0-2). Desde entonces en Los Arcos firma cuatro victoria (las dos últimas de manera consecutiva) y dos empates, en los que ha anotado nueve goles y solo ha encajado tres. La pasada semana derrotó 2-3 al Cádiz Mirandilla, que se había colocado 2-0.

De cara al partido con la Balompédica, Guilló pierde a dos de sus habituales, el lateral derecho Marc Sirera y el atacante zurdo Adrián Revilla, sancionados por acumulación de amonestaciones.

Máximo respeto por la Balona

A pesar de la diferencia clasificatoria, desde el equipo de casa se mandan mensajes de máximo respeto hacia los de Antonio Fernández Rivadulla. Sin ir más lejos, el defensa Sergi Mendi, advirtió en rueda de prensa: “Por entidad y plantilla tiene unos jugadorazos increíbles, está con 41 puntos y aunque no se ha metido en la luchar por lo de arriba siempre hay que guardarle mucho respeto, en la ida nos ganaron muy bien y no tenemos que confundir el hecho de que estemos más arriba porque si no rápidamente te ponen en tu sitio”

El club, que esta semana ha potenciado la venta anticipada, se moviliza para conseguir la mayor afluencia posible de aficionados y para ello ha puesto en marcha una campaña que consiste en regalar dos entradas para la zona de general a todas aquellas personas que compren productos oficiales de la entidad por valor de 25 euros o superior. Algunos medios afirman que el lleno absoluto está asegurado.