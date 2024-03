Fernández Rivadulla: "La Balona se comportó muy bien hasta que faltaban siete minutos"

Antonio Fernández Rivadulla, entrenador de la Real Balompédica Linense, lamentó que su equipo solo falló al final para caer contra el Sevilla Atlético. "El equipo se comportó muy bien hasta que faltaban siete minutos. El equipo hizo un esfuerzo muy grande. Preparamos el partido sabiendo que íbamos a la casa del líder ante un equipo que hasta el final del partido no se puede respirar y así fue. Te vas al final con cara de tonto. Ponerse por delante en casa el Sevilla es complicado y lo hicimos, pero el rival empujó al final y encajamos a balón parado el segundo", indicó.

"Hasta el minuto 83 hicimos un partido serio tanto a nivel defensivo como ofensivo. En la primera parte el rival tuvo pocas ideas, lo que queríamos buscar, y contragolpeamos muy bien. Y en la segunda parte también hicimos el gol y una buena contra. Después lógicamente en esta categoría no hay VAR, no se puede ver si es gol o no, y nos quedamos ahí sin saber si puede ser o no. Y tuvimos la oportunidad de Adri (Peral) al larguero, que no entra", resumió el técnico albinegro.

"Nos vamos de vacío pero esto nos tiene que reforzar que este es el camino a seguir para construir. Ahora mismo estamos construyendo para intentar ser mejor equipo de lo que somos", sentenció Fernández Rivadulla.