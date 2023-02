Loren pide disculpas por su expulsión y por los gestos a la grada

El defensa de la Real Balompédica Linense Pedro Lorenzo Fernández [Loren] ha pedido este domingo disculpas por la acción que el sábado provocó su expulsión en el minuto 34 del encuentro que enfrentaba a su equipo con el Linares Deportivo. En ese momento el resultado era de 0-1 y el choque acabó con ventaja minera por 2-3. Loren garantiza que su actuación se “malinterpretó”. El futbolista también asume que los gestos con los que se dirigió a la grada como respuesta a las críticas de algunos aficionados no fueron los más correctos.

“Después de lo ocurrido quisiera pedir disculpas por mi actuación tanto en el terreno de juego (que fue totalmente involuntario, quise sacar rápido y se malinterpretó la jugada) como a la afición”, señala el capitán en su perfil de Facebook.

“Pido que comprendan que fue un momento muy tenso y quizás no supe llevarlo de la mejor forma, si hubo algún malentendido de algún gesto realizado por mi parte pido disculpas por que no iba con ánimo de ofender a nadie”, garantiza.

“Como todos saben desde que llegué lo he dado todo por este escudo y siempre he intentado agradecerle a la afición todo el cariño que me han mostrado y por supuesto seguiré haciéndolo”, sostiene.

“Esto me sirve para aprender y por supuesto crecer personal y profesionalmente. Muchísimas gracias a todos y a seguir trabajando”, finaliza.