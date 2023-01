Joel del Pino se suma a la causa balona

Joel del Pino se estrenó el pasado domingo, en el Santo Domingo de Alcorcón (Madrid), como jugador de la Real Balompédica Linense. Disputó sus primeros minutos después de llegar cedido por la Unión Deportiva Las Palmas de Segunda división el pasado 12 de enero. La sanción de Connor Ruane le abre, a priori, las puertas de su primera titularidad con los de La Línea en el duelo del próximo sábado (17:00) ante el Linares Deportivo en el Municipal. El grancanario vaticina que su nuevo equipo hará "grandes cosas" esta temporada.

Uno más para la causa de esta Balona que ya no se amedrenta ante nadie. Joel del Pino vino como relevo de Víctor Mena (ahora en el UCAM de Murcia) para pelear por una plaza en el costado zurdo de la retaguardia.

Después de una primera parte de la temporada en la que su participación con la Unión Deportiva Las Palmas había sido casi testimonial, Joel del Pino confiesa que estaba “deseando” que llegase el momento de jugar, lo que al fin sucedió el pasado domingo, cuando su nuevo equipo conquistó un punto en la visita al líder Alcorcón (0-0). “A pesar de que llevaba tiempo sin jugar me sentía preparado y la verdad es que me encontré bien”.

“Siempre es complicado entrar desde el banquillo y además me tocó hacerlo en un momento en el que el partido estaba de ida y vuelta, con mucho ritmo, pero la verdad es que me sentí bien”, recalca. “Yo entreno bien, me alimento bien, descanso bien y me siento en condiciones de competir”.

Con respecto a la posibilidad de estrenarse el sábado como titular, el futbolista insular se conduce con respeto: “Hay más compañeros y la decisión le corresponde al entrenador. Parece que lo normal sería que jugase yo, pero no soy yo quien debe decirlo”.

“Es evidente que cuando vengo a la Balona lo hago pensando que es para jugar”, recalca. “Pero también tengo claro que eso me lo tengo que ganar y aún confío en conseguirlo, por supuesto”.

La prensa insular destaca la polivalencia como principal virtud del único fichaje de invierno de la directiva de Raffaele Pandalone, que en la UD Las Palmas llegó a trabajar a las órdenes de Quique Setién, Pepe Mel y en la presente andadura García Pimienta. Una característica ésta de adaptarse casia cualquier demarcación que el propio futbolista corrobora: “Yo diría que puedo jugar en más de dos posiciones”.

“La realidad es que yo jugaba de interior, de media punta e incluso arriba, pero poco a poco me tiraron a la banda derecha, para salir de extremo y meterme por dentro, pero al final mi mejor temporada a nivel estadístico, con más goles y más asistencias, fue la campaña pasada, jugando de lateral”, especifica. “Así me hice futbolista profesional, jugando de lateral”.

“Tengo que confesar que a mí lo que más me gusta es jugar por dentro, de media punta”, desliza. “Pero vaya, que yo me adapto a todo. De lateral también me siento muy cómodo. Menos de portero... he jugado hasta de central”.

Después de poco más de medio mes en el vestuario albinegro, Joel del Pino asegura que ve “un gran equipo” y añade: “La verdad, no sé como pudo tener esa mala racha al principio, porque veo que hay muchísima calidad, mucha intensidad y que todo el mundo compite muy bien, así que sinceramente, sin haber estado aquí, no entiendo la racha del principio”.

El nuevo balono se atreve a decir que ve a su equipo capaz de “hacer grandes cosas”. “Yo veo a la Balona cada día y confío mucho en que vamos a hacer cosas importantes”.

“La prueba de la ambición de este equipo es que el domingo habíamos empatado con el líder y en el vestuario había un sabor agridulce”, finaliza. “Nosotros salimos a ganar y tuvimos oportunidades para hacerlo, como ellos también tuvieron sus oportunidades, pero nosotros considerábamos que podíamos haber ganado y de verdad que en la caseta había alguna cara larga porque se nos habían escapado dos puntos”.