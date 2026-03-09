Una web de Renfe permite conocer en tiempo real la ubicación exacta de los trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia

Un tren AVE por el tramo de vía restaurada donde ocurrió el trágico accidente en Adamuz (Córdoba).

Renfe ha estrenado una web (Renfe - Visor Tiempo Real - Largo Recorrido) para conocer en tiempo real la ubicación exacta de los trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia. La página muestra el estado de la red en cada momento, seleccionar cada convoy que se desee, la ubicación de los trenes en tiempo real o la hora de paso por cada estación, entre otras informaciones de utilidad para los viajeros. Es necesario que usuario disponga del número de código del tren que quiere consultar.

La dirección de la página web es https://tiempo-real.largorecorrido.renfe.com/ . Activando las capas del marco de la izquierda y ampliando el mapa se puede seguir cada tren con todos sus datos y su nivel de puntualidad o impuntualidad.

Con esta iniciativa, que también está disponible desde el mes de noviembre para la red de Cercanías y Rodalies, se pone a disposición de las personas viajeras la información en tiempo real de su tren, con la posibilidad de ver el recorrido, consultar horario y ver de forma sencilla la actualización de su posición.

Tras comenzar a publicar las estadísticas de puntualidad de sus trenes y los datos de incidencias, Renfe da así otro paso por la transparencia de su operativa de alta velocidad, Larga y Media Distancia.

Además, Renfe facilitará el acceso a esta nueva herramienta poniendo, en algunos de sus trenes, un Código QR para que los usuarios puedan entrar directamente en esta página web y ver en tiempo real el estado de los mismos.

Funcionalidades del visor

El nuevo visor de los trenes de alta velocidad, Larga y Media Distancia cuenta con las siguientes funcionalidades:

1. Información en tiempo real de todos los trenes en circulación sobre el mapa de la red ferroviaria. Además, se puede consultar la ruta por la que circula el tren y cuál es el recorrido.

2. Seguimiento de trenes. Cada tren está representado por un icono circular sobre el mapa, que se mueve conforme avanza en el sentido de la flecha, y ofrece información del recorrido, última y próxima parada, horas previstas de llegada a las paradas y al destino final.

3. Información del recorrido. Para cada uno de los trenes se indica el origen y destino de la circulación, las paradas, indicando en diferentes colores las ya pasadas y por las que va a circular, y los tiempos estimados de paso para cada una de las estaciones.

4. Información de estaciones. Al seleccionar cada estación se despliega un cuadro con información sobre ella: dirección postal, si es accesible y si cuenta con servicio de asistencia a personas de movilidad reducida (PMR).

La misma herramienta está disponible para Cercanías y Rodalíes. Pulsa aquí para acceder.