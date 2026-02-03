La Junta informa de las medidas aprobadas por su comité de emergencias ante la llegada de un nuevo frente a Andalucía que activa los avisos rojos en diversos puntos de la comunidad

La Junta de Andalucía comparece tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ante el riesgo de llegada de un “fenómeno meteorológico adverso” que podría traer lluvias intensas y constantes a partir del martes por la noche. La reunión, que ha estado presidida por Juanma Moreno, se ha convocado después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya advertido de una probabilidad muy alta de precipitaciones persistentes en la mayor parte de la comunidad.

El comité asesor se activa tras el tren de borrascas que sufre la comunidad en las últimas semanas y con el foco puesto en la evolución de un episodio que podría afectar a toda Andalucía. En ese contexto, la Junta pretende coordinar a los distintos organismos llamados a intervenir si el fenómeno adverso se confirma y se prolonga. La convocatoria incluye a administraciones, servicios de emergencias y entidades de apoyo que forman parte del dispositivo de respuesta.