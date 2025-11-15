La subida de la tasa de basuras será insuficiente para cubrir la gestión

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha advertido de que la subida de las tasas de basuras, que está siendo fuente de controversia, no bastará para cubrir el coste de su gestión, que es la finalidad en la creación del gravamen. Los inspectores estiman un déficit de casi 2.000 millones de euros en los ayuntamientos y las diputaciones españolas por la gestión de las basuras pese a la imposición de una tasa obligatoria desde abril.

Los datos de la Anihpl proceden de la Fundación ENT, cuyas estimaciones, en función de los presupuestos aprobados para 2025, señalan un gasto en materia de residuos de 5.325 millones en todo el país y unos ingresos por las tasas de 3.488 millones, lo que reflejaría una insuficiente cobertura del 65%, lejos del 100% que prescribe la ley.

El recibo medio de la tasa de basuras en Andalucía es de 130,5 euros, aunque no todas las capitales la han aplicado. El coste de la capital cordobesa, que es el sexto más elevado de España, es con mucho el más oneroso entre las andaluzas. Así lo refleja el estudio del Observatorio de la Fundación ENT, que cifra en 197,95 euros anuales el coste en el ejercicio de 2025 en Córdoba.

Recibo de las basuras en las capitales / Dpto. Infografía

Y mientras Córdoba es la capital con la tasa más alta de Andalucía, Jaén aparece en segunda posición, con 163,51 euros; el tercer puesto es para Huelva, con 142,7 euros. Por detrás de estas tres ciudades figuran por debajo ya de la media Málaga, donde el recibo es de 129,4 euros, Cádiz, con 119,5 euros; Almería, 117,1; Sevilla, 88,9 euros; y Granada, con la tasa más barata de Andalucía: 85,2 euros. La diferencia entre lo que pagan los granadinos y los cordobeses es más del doble. Ha de tenerse en cuenta que, en cualquier caso, que esta comparación está hecha con capitales que aún no han aplicado la tasa de basuras, como son los casos de Sevilla y Málaga. Granada la pondrá en marcha en enero.

El citado estudio referido al conjunto de España pone de manifiesto que Valencia tiene la cuota más elevada, cifrada en 287,5 euros anuales. Por detrás están Gerona (238 euros), Tarragona (236,9 euros), Palma del Mallorca (209,72 euros), San Sebastián (206,9 euros) y, en sexta posición, Córdoba. El resultado es que el hogar tipo definido estaría pagando en 2025 una cuota media ponderada en España de 116,32 euros al año.

La Fundación ENT ha hecho este informe calculando sobre un hogar tipo de España -con un valor catastral de 64.295 euros, dos miembros mayores de edad y 964 kilos de residuos generados en un año- y que estaría pagando en 2025 una cuota de 116,32 euros, lo que representa un incremento del 16,2% respecto al año 2024. En este punto hay que destacar que el aumento del coste del recibo de la basura es superior al del IPC del mismo periodo.

La tasa de la basura proviene de una orden del Gobierno central de 2022, que encomendó a los ayuntamientos la tasa que a su vez había impuesto la UE a todos los Estados miembros. Uno de los requisitos era que el gravamen no fuera deficitario, esto es, que sufragara el total del coste de la recogida y gestión de basuras.

Los inspectores avisan de que la regulación de la tasa de gestión de residuos es “escasa e ineficiente” y que provocará “más incertidumbre” en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación.