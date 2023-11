El secuestro liderado por el ex ultra del Betis: "Te pego un chispazo y te dejo frito"

El ex líder del grupo ultra Supporters Sur Manuel Herrera Perejón, más conocido como el Herrera, vuelve al banquillo de los acusados. La Fiscalía de Sevilla ha presentado en el juzgado un escrito en el que reclama una condena de 16 años y medio de prisión para Manuel Herrera por haber liderado una banda que secuestró a un joven para exigirle el pago de una deuda de 90.000 euros relacionada supuestamente con negocios de anabolizantes. El Ministerio Público relata con detalle cómo el principal acusado encabezó en abril de 2021 el secuestro de esta persona, que fue golpeada y amenazada, llegando a intimidarlo a punta de pistola con frases como "Te pego un chispazo y te dejo frito" o "haz caso que esto es grave, que aquí somos todos criminales".

Esta nueva causa se dirige contra el Herrera y otros seis acusados, entre ellos una mujer, a los que el Ministerio Público atribuye hasta siete delitos: secuestro, robo con violencia e intimidación, extorsión, lesiones psíquicas, conducción sin carné por la pérdida de puntos y tenencia de armas prohibida y modificada.

En algunos de los vídeos a los que tuvo en su momento acceso este periódico se recogen detalles de los secuestros que cometía por encargo. "Patrón, aquí está el estafador... Dice que no conoce a nadie, ni en las Tres Mil ni en el Polígono Norte. Lo voy a meter en la casa y ahora vienes tú de la playa", asegura Manuel Herrera.

En el escrito de conclusiones provisionales presentado en el juzgado, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía recoge que sobre las 11:30 horas del 24 de abril de 2021 la mujer acusada, de acuerdo con los otros acusados -entre los que se encuentran el Herrera y otros individuos apodados "Chule" y "Tresmillero", "Chasquita" y "Chiroba"-, se citó con la víctima mediante un engaño, haciéndole creer que estaba interesada en la compra de un vehículo Volkswagen Sirocco cuya venta se anunciaba en internet.

Le colocaron una pistola en la cabeza

De esta forma, quedaron en las inmediaciones de un supermercado de San Juan de Aznalfarache y una vez que coincidieron, la mujer lo convenció para probar el vehículo, subiéndose al mismo con la pareja de la víctima, mientras que el hombre se quedaba solo en ese lugar. Fue entonces cuando se presentaron Manuel H. P. y otros dos acusados, abordando a la víctima y obligándola a subirse a un coche tras colocarle un pistola en la cabeza, al tiempo que le decían "¿Qué te crees que no te íbamos a coger?", golpeándole a continuación con la culata del arma en la cabeza.

Acto seguido lo engrilletaron y le colocaron una camiseta en la cabeza a modo de capucha, quitándole el teléfono móvil y robándole 45 euros que llevaba, unas gafas de sol y unos auriculares airpods de Apple, así como un reloj inteligente que tiraron por la ventanilla. Le obligaron además a grabar un audio en el que el secuestrado aseguraba que estaba allí "por voluntad propia", y lo llevaron hasta una finca de Benacazón, donde le reclamaron el pago de tres deudas por un importe total de 90.000 euros de presuntos negocios frustrados relacionados con anabolizantes de un gimnasio y otro con un desguace.

Con ánimo de amedrentarle, le golpearon en repetidas ocasiones en el rostro, relata el fiscal, que añade que lo metieron en una nave de aperos, donde continuó la agresión. El Herrera, prosigue la acusción pública, le colocó una pistola en la mano, diciéndole "ya están tus huellas en la pistola".

La víctima estuvo cuatro horas privada de libertad, tiempo en el que le exhibieron grabaciones y llamadas, en las que dos individuos, uno de acento colombiano y otro árabe, le proferían amenazas con frases del siguiente tenor: "¿Qué prefieres pagar con tu vida? Has caso que esto es grave, que aquí somos todos criminales". También le dijeron que le iban a cortar un dedo y si no pagaba, Manuel Herrera le aseguró que lo llevaría "en una goma a tres mil millas y lo arrojarían al agua", al tiempo que le decían que sabían "dónde vivían sus padres" y la madre de su pareja.

Las amenazas surtieron efecto y la víctima asumió el pago de las deudas, cediendo como principio de pago el vehículo Volkswagen Sirocco que pretendía vender y además se comprometió a transferirles un piso de su propiedad de Parque Alcosa, "obligándole a firmar una documentación que no pudo ver porque tenía la cara tapada". Le indicaron asimismo que unos días después tenía que ir a una notaría de Sevilla para la entrega, advirtiéndole de que si incumplía lo prometido y acudía a la Policía, tendría consecuencias perjudiciales para él y su familia. Después lo llevaron con la cara tapada de nuevo a San Juan de Aznalfarache y lo liberaron.

El que está "al mando de todo"

Varias semanas después, en concreto entre el 5 y el 17 de mayo, Manuel Herrera llamó y envió mensajes a la víctima identificándose como "el que está al mando de todo" y reiterándole las amenazas a su integridad física si no cumplía con los pagos a los que se había comprometido esta persona, a la que dijo que "tenía que seguir colaborando y buscando el dinero". También le dijo que le cortaría una mano si al viernes siguiente "no le daba unos cuantos miles" de euros, lo que provocó una "situación de terror" en la víctima, añade el Ministerio Público.

El día que finalizaba ese plazo, la persona extorsionada entregó un pago de 2.000 euros a otro acusado enviado por Manuel Herrera y que le dijo lo siguiente: "He estado siete años en el agujero y no tengo nada que perder; te pego un chispazo y te dejo frito, no te haces una idea de dónde te has metido". Tras efectuar el pago, la víctima recibió varios whatsapps del cabecilla en los que indicaba que podía "estar tranquilo un par de meses que no le iba a pasar nada".

La Fiscalía le atribuye ahora un delito de secuestro, por el que pide una condena de seis años, otro de robo (cuatro años), extorsión (cinco años), lesiones psíquicas (un año) y contra la seguridad vial (seis meses). En total, solicita una condena de 16 años y medio de prisión para el ex líder ultra, a quien también exige el pago de una indemnización de 9.180,1 euros a la víctima por las lesiones y secuelas.