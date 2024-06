Los sanitarios andaluces son pesimistas con la calidad asistencial en verano

Los profesionales sanitarios andaluces llevan tiempo avisando. El verano, periodo vacacional para el común de los ciudadanos, también para los médicos y enfermeras, no va a ser nada fácil. Nunca lo ha sido en términos de gestión y organización, pero este año, atendiendo al juicio de los colectivos de la salud, será uno particularmente complicado. Los médicos no se cortan y, sin vendas ni media tinta, recurren al calificativo de "colapso". Las enfermeras, sin ánimo de crear la alarma, alertan de una posibilidad real de desasistencia durante el periodo estival.

Los sindicatos sanitarios llevan tiempo avisando de las consecuencias del déficit de profesionales en Andalucía, una escasez que se agrava en verano debido a la llegada de las vacaciones. El problema, llevan tiempo avisando, es que no hay previsto un plan para las sustituciones. Para más inri, añade el Sindicatos Andaluz de Enfermería (Satse), hay 5.000 profesionales que han terminado el contrato el 1 de junio y que no han sido renovados. En un comunicado recogido por Europa Press, Satse ha anunciado una campaña informativa en los centros sanitarios para alertar a la ciudadanía de "las dificultades para garantizar la asistencia en condiciones de calidad y seguridad" en la actual situación de falta de profesionales.

El cierre de los centros de salud y de las plantas y unidades de los hospitales durante el verano es una opción que contempla la Consejería de Salud, que ha asegurado que pondrá todo de su parte para que los daños sean los mínimos. Para los profesionales sanitarios no será más que la gota que colme un vaso casi a rebosar de disparadas listas de espera en los quirófanos, en las citas para consultas y en las pruebas diagnósticas. La cuestión es que no existe una alternativa con soluciones.

Los médicos esperan todavía la propuesta del SAS

El Consejo Andaluz de Médicos ha declarado que la Consejería de Salud no le ha transmitido "una propuesta" que mitigue la falta de facultativos en verano y no verse obligada a cerrar ningún centro de salud. "Hace meses", ha informado el organismo colegial, "nos pusimos a disposición del SAS para resolver este asunto. Desde entonces, hemos mantenido conversaciones informales pero, hasta la fecha, no tenemos conocimiento de ninguna propuesta de la Consejería".

"Es ridículo que los MIR sean la solución"

La Consejería de Salud ha reconocido que la situación no es fácil, "de mucha excepcionalidad", ha subrayado. Por eso se ha puesto en manos de los representantes de los médicos, con quienes pretende llegar a una solución para no cerrar los centros de salud por la falta de profesionales. Salud ha apuntado a la necesidad de recurrir a los 369 Médicos Internos Residentes (MIR) que terminan la formación en septiembre. El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha tachado de "ridículo" que la sustitución con los MIR resuelva el problema.

Al SMA le causa "estupor" desconocer aún el plan de verano del SAS y ha calificado de "ridículo" que la Consejería de Salud de la Junta "pretenda con los MIR evitar el colapso de la Atención Primaria en verano". "Recurrir a ellos es escurrir el bulto", ha respondido la central sindical de los médicos andaluces. "Las ofertas de interinidades del pasado verano a los médicos de familia que terminaron la especialidad quedaron desiertas en su mayoría. Si especialistas rechazaron estas ofertas cuando su alternativa era el paro, ¿qué le hace pensar que los MIR de último año las aceptarán? A fin de cuentas, las interinidades que les ofrezcan seguirán a su disposición en septiembre", ha señalado el SMA, que apuesta por "mejorar las condiciones laborales y retributivas de los facultativos".

Petición de la dimisión de la consejera

El SMA ha pedido además la dimisión de la consejera de Salud, Catalina García, después de una reunión celebrada el pasado 4 de junio entre ambas partes. El SMA critica la falta de una "negociación seria y rigurosa". "La consejera quiere que compartamos la responsabilidad del desastre que se avecina, manifestando que estamos negociando un plan asistencial para el verano. Pero no vamos a tolerar que nos haga cómplices de su incompetencia y su inacción".