Sánchez promete hacer "justicia" tras el accidente de Adamuz "si fuera procedente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en el Congreso que no se puede especular ni utilizar la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) para "crispar" y que una vez que se sepan las causas del accidente, "si fuera necesario y procedente", se hará "justicia". Sánchez ha defendido la seguridad del sistema ferroviario español después de los accidentes y pese a los incidentes mientras que el portavoz del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir su dimisión y el actual ministro de Transporte, Óscar Puente. Feijóo, también el portavoz de Vox, Santiago Abascal, han advertido al Gobierno de que se "sentarán en el banquillo" por las muertes en el accidente.

"El Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañar (a las víctimas), para ayudarlas y para establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia", ha indicado en su comparecencia ante el Pleno del Congreso.

En este sentido, ha subrayado que se va a investigar con rigor este accidente, que se ha cobrado la vida de 46 personas, y ha añadido que una vez que se sepa qué falló exactamente, se pondrán en marcha las medidas necesarias para que este tipo de tragedias no vuelvan a suceder.

Tal como ya avanzó el ministro de Transportes Puente, el presidente ha defendido que la renovación "integral" de las vías, como la que concluyó en 2025 en la línea Madrid-Sevilla, no implica el cambio de todos los elementos de la infraestructura.

Se ha apoyado en la Agencia Europea del Ferrocarril que defiende que la renovación es "el proceso planificado de sustitución de aquellos componentes que han alcanzado o superado la vida útil con el objetivo de mantener o devolver la infraestructura a condiciones seguras y fiables para la circulación de los trenes".

Por tanto, las obras de la línea Madrid-Sevilla se hicieron en el marco de un procedimiento "absolutamente habitual, plenamente normalizado en el ámbito ferroviario, alineado también con los estándares técnicos y de seguridad tanto nacionales como europeos e internacionales".

Los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) están trabajando para determinar las causas de la rotura del carril, que cuando tengan resultados concluyentes compartirán con las Administraciones y la opinión pública.

"Y, una vez sepamos qué ha fallado, pondremos en marcha las medidas necesarias para que no vuelva a suceder", siguiendo las indicaciones que hagan los expertos, ha añadido.

El Ejecutivo "lo que no puede hacer es especular, ni desinformar ni usar" esta tragedia "para crispar, ha dicho el presidente, que ha apelado a no "desinformar" a la población ni "generar miedo" diciendo que nuestra red ferroviaria es decadente o insegura". "No es cierto", ha afirmado Sánchez en unas declaraciones recogidas por Efe.

A pesar de sus problemas, el sistema ferroviario "es uno de los mejores del mundo".

"Se han lanzado muchos bulos. Uno de los más recurrentes, es que el accidente se ha producido porque el Ejecutivo ya no invierte en mantenimiento. Eso es una mentira colosal. Entre 2012 y 2018 la inversión en infraestructura ferroviaria se redujo a la mitad. Hoy, España invierte casi el triple", según Pedro Sánchez.

Feijóo apunta a que el accidente fue "evitable"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su turno de intervención ha advertido a Sánchez de que su Gobierno "se sentará en el banquillo" por el accidente y ha insistido en que tienen que dimitir, él y el ministro Puente.

Feijóo ha dicho que la "negligencia" del presidente del Gobierno fue "continuada" y "tuvo resultado de muerte". "Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto", ha dicho el líder del PP, quien ha agregado que ni Sánchez ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, deberían seguir sentados en sus escaños.

Feijóo, quien ha pedido varias veces la dimisión de ambos, ha acusado a Sánchez de jugar a la "ruleta rusa" con la seguridad de los viajeros de tren y de faltarle al respeto a las víctimas del accidente de Adamuz en su intervención de hoy, la primera en el Congreso tras la tragedia.

El líder popular ha dicho que este era "un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible", y que Sánchez debería haber llegado al Congreso "a pedir perdón y asumir las consecuencias".

Sin embargo, ha añadido, el presidente no les ha tenido a las víctimas el "respeto" que merecen al definir lo sucedido en Adamuz como "una anomalía a la que debemos de acostumbrarnos" por tener el país con más kilómetros de vías después de China y decir que el número de accidentes ha disminuido un 11%.

"Hay que estar hecho de otra pasta para hacer este cajón de sastre y que no se le revuelvan las tripas", ha agregado Feijóo, quien ha insistido en que el presidente no ha asumido "un solo error" y ha venido al Congreso "a mentir".

Feijóo ha acusado también a Sánchez de haber desaparecido tras la tragedia y que España no puede acostumbrarse a que el presidente "se fugue" y a que eluda "sistemáticamente su responsabilidad política".

"Si no tiene responsabilidad por Adamuz, ni por Rodalíes, ni por el apagón, ni por la Dana, ni por nada, ¿para qué demonios está usted aquí? ¿Qué tiene que pasar para que este Gobierno se sienta responsable de algo?", ha preguntado.

El Gobierno, ha agregado el presidente del PP, debería haber promovido el cumplimiento de la Ley de Seguridad Ferroviaria en lugar de dedicarse a "enchufar amigos" en Renfe y Adif o "amañar contratos" o "vigilar las redes sociales".

Quienes sí han hecho su trabajo, ha agregado Feijóo, son los maquinistas, que publicaron una carta en agosto que seguro "va a ser llamada a declarar", ha dicho, en la que advertían de incidencias, un documento que o fue "metido en un cajón" o ignorado.

Cuando llegue a Moncloa, ha sentenciado el presidente popular, lo primero que hará es una "auditoría real" de las vías férreas de España, así como crear una gran agencia de seguridad de transporte, "verdaderamente independiente", con presupuesto propio y con capacidad sancionadora.

"Hay que sacar las manos inexpertas de sus amigos de la seguridad de los españoles y también lo haremos", ha sentenciado Feijóo.

Abascal señala que el Gobierno es una "calamidad" que provoca "calamidades"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el accidente de Adamuz "fue un crimen" y ha responsabilizado al presidente, a quien le ha exigido la dimisión. "El Gobierno es una calamidad y provoca calamidades", ha indicado.

"Afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no un accidente", ha dicho Abascal durante su intervención en la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar cuenta sobre la tragedia y el accidente ferroviario de Gélida (Barcelona), que dejaron 47 fallecidos y más de cien heridos.

Abascal ha abundado en las críticas expuestas contra Sánchez y su Ejecutivo tras la tragedia, cuando hizo hincapié en que el accidente fue resultado de "la corrupción". "La corrupción mata", ha subrayado, y ha recordado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos está en prisión por presunta corrupción, igual que su ex asesor Koldo García, que llegó a ser consejero en Renfe Mercancías. También ha aludido a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, imputada por malversación y tráfico de influencias.

El dirigente de Vox ha asegurado que "el crimen pesará sobre sus conciencias" y que espera "que respondan ante los tribunales", antes de recordar que Vox ha interpuesto una querella criminal por el accidente ferroviario, ha recogido Europa Press en una nota.