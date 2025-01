Rosario será la embajadora de la XI edición del Tío Pepe Festival

Madrid/Tío Pepe Festival ha presentado este mediodía su undécima edición en la Feria Internacional de Turismo FITUR con la participación destacada de Rosario, embajadora de excepción del gran evento cultural enmarcado en Veranea en la Bodega 2025. Un impresionante cartel de artistas internacionales y nacionales se dará cita sobre los escenarios del Patio de la Tonelería y la Bodega Las Copas a lo largo de los meses de julio y agosto, ofreciendo al público una experiencia 360º en el corazón de Jerez.

El acto, desarrollado en el Pabellón de Andalucía de IFEMA, ha contado además con la presencia de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo. Hasta el próximo 26 de enero la Feria Internacional del Turismo convoca al mercado global del turismo en una 45 edición que mostrará el desempeño sobresaliente de la industria turística, su papel transformador y su marcado compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

En este contexto, Gonzalez Byass ha presentado su nuevo spot para Tío Pepe Festival bajo el título El Sol de Andalucía, con el que iluminar la idiosincrasia de un festival de aromas y sabor hecho con el corazón. Cruzado por un potente mensaje -poético y simbólico-, la pieza audiovisual pone en valor la importancia de proteger la transmisión de conocimientos entre el maestro y el aprendiz, tan presente en el universo bodeguero y la milenaria cultura vinícola.

“En un mundo cada vez más globalizado es de vital importancia proteger nuestras raíces, las que nos hacen singulares. Tío Pepe Festival es mucho más que un festival de música y enogastronomía. Es la representación de nuestra propia esencia, rica y diversa, transmitida por nuestros mayores con esa pasión y esa autenticidad que nos hacen únicos y diferentes”, ha destacado durante su intervención Beatriz Vergara Domecq, directora de Enoturismo en Jerez de González Byass, quien en paralelo ha querido poner el acento en la marcada identidad de un festival “que se adapta a un conjunto monumental bodeguero que abre sus puertas de par en par, que presume de ser jerezano y muy andaluz y que pone en valor gran parte de un legado que se sigue transmitiendo de generación en generación, de maestro a aprendiz”, gracias al compromiso y la sabiduría de “una familia de vinos”.

Como claro ejemplo de la herencia de este legado, “ y ejemplo de la transmisión de este arte en una saga jerezana, es a quien tengo hoy el honor de presentar como embajadora de Tío Pepe Festival, Rosario Flores. Agradezco de corazón su generosidad y su empeño, así como la constancia de abanderar Jerez y nuestro estilo de vida”, ha agradecido Vergara.

La artista de raíces jerezanas, que en el transcurso del acto ha agradecido a su vez el simbólico reconocimiento, visitará Tío Pepe Festival 2025 el domingo 20 de julio para presentar en vivo su nuevo disco, Universo de ley, en una gira homónima que resume más de tres décadas de carrera musical y en la que interpretará todos sus grandes éxitos como forma de agradecer a la vida y a quienes a lo largo de todos estos años han vibrado con su sensibilidad artística.

Una quincena de discos, conciertos que se cuentan por miles, 8 películas rodadas y una nominación a los Goya, 12 discos de platino, 3 Premios Ondas, 3 Grammys Latinos y una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes… y más de 33 años de carrera. Todo eso hace de Rosario una leyenda viva de la música en español, una de las artistas más queridas y respetadas por sus compañeros de profesión y por el público de distintas latitudes El álbum que presentará es una vuelta a la raíz, un homenaje a sus inicios en el que le acompañan Sebastián Yatra, Fito Páez, Carlinhos Brown, Natalia Lafourcade, Mon Laferte o la Niña Pastori.

A lo largo de sus once ediciones González Byass ha sabido trasladar el estilo de vida y la esencia que rodean a Tío Pepe, parte del imaginario colectivo y la historia viva de nuestro país, con un reto: experimentar con los cinco sentidos para dejarse cautivar. Con su cuidada propuesta, la Familia de Vino ha encontrado un sello inconfundible en esta valiente fusión entre el arte y la experiencia ligada a la prestigiosa bodega: un espacio enoturístico, gastronómico y cultural con identidad propia.

La XI edición del Tío Pepe Festival, con conciertos aún por desvelar, presenta un cartel excepcional en el que destacan los nombres de Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas del mundo; la legendaria diva del sonido disco Gloria Gaynor; el grupo californiano que ha revolucionado el pop, The Beach Boys; los estadounidenses Train; Jethro Tull con su gira Las 7 Décadas; la banda Rumours of Fleetwood Mac; el espectáculo This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun.

Ana Belén, Coque Malla, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche, Pitingo y María José Llergo suman diversidad artística, desde el pop y el flamenco contemporáneo hasta sonidos referentes del rock español. Además, el flamenco de raíz brillará en el ciclo Solera y Compás con figuras como Territorio Jerez. El humor estará presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy.

El chef vasco Diego Guerrero, plato fuerte de Cena de las Estrellas

Recorrer sus centenarias bodegas -sus patios, calles emparradas y jardines- disfrutar de un concierto y cenar con grandes vinos seleccionados en una noche de alta gastronomía e innovación es lo que hace de Veranea en la Bodega 2025 una experiencia inolvidable. En la que será su quinta Cena de las Estrellas, Tío Pepe Festival se rinde ante el talento de Diego Guerrero, alma mater del restaurante con dos estrellas Michelín y una Estrella Verde Michelín ubicado en el madrileño barrio de Las Salesas.

El 5 de agosto, el chef vasco y su equipo trasladarán al centro neurálgico de las bodegas jerezanas el espíritu de DSTAgE, fundado en 2014 y desde cuya cocina articula un diálogo de ida y vuelta, libre y creativo, con la vanguardia y la tradición. Desde el año 2021, y de manera ininterrumpida, Guerrero ha formado parte del selecto Top 100 de The Best Chef Awards, lo que lo acredita como uno de los cincuenta mejores cocineros del mundo. En su edición de 2024, Guerrero fue reconocido con tres cuchillos -la máxima categoría- en la lista actual de The Best Chef Awards, siendo uno de los 18 cocineros galardonados con tres cuchillos en España y de los 98 en todo el mundo. Además, es Embajador del Turismo Gastronómico de Naciones Unidas.

La oferta enogastronómica de este verano contará además con la propuesta de Carlos Martel, emprendedor jerezano al frente de El Huaso, que busca provocar todos los sentidos con una espectacular puesta en escena en la que la carne y los vinos de González Byass serán los principales protagonistas. Inspirada en los tiempos y técnicas de asado y parrilladas empleados en el Cono Sur, y gracias a su singular servicio de catering, comensales de distintos puntos de España, Francia y Marruecos han podido disfrutar de la ceremonia culinaria del equipo de El Huaso.

Y como broche de oro, el Hotel Bodega Tío Pepe. Conocer los secretos y rincones de las legendarias bodegas y pernoctar en su interior al abrigo de la historia será además posible gracias a la personalizada oferta del primer sherry hotel del mundo, establecimiento boutique ubicado en el casco histórico de la ciudad andaluza junto a la Catedral y el Alcázar. Enclavado en el conjunto monumental bodeguero que desde el siglo XIX produce la inigualable marca, ha sido reconocido como el Mejor Hotel Enoturístico 2023 por el International Wine Challenge Industry Awards, uno de los grandes encuentros del sector del vino en España, y previamente premiado por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) como Mejor Alojamiento Enoturístico de España.

Renfe, Tren Oficial de la XI edición del Tío Pepe Festival

En paralelo, cabe destacar que Renfe será una edición más el Tren Oficial de Tío Pepe Festival. Beatriz Vergara Domecq y Javier Pérez, director de Área de Negocio de Alta Velocidad y otros Servicios Comerciales de Renfe, han renovado hoy en FITUR el acuerdo de colaboración con el firme propósito de acercar el evento a toda la geografía española y ahondar en el fomento del transporte público y la movilidad sostenible. En virtud de esta estrecha colaboración, Renfe proyectará en los trenes Madrid-Cádiz y Madrid-Sevilla el spot promocional y tematizará los reposacabezas de los vagones de dichas rutas con la identidad visual de Tío Pepe Festival.

Además de impulsar los viajes en tren hasta Jerez, esta importante alianza tiene como objetivo dar a conocer las ventajas del uso del programa Más Renfe, con el que la compañía premia la fidelidad del cliente y mejora su experiencia de viaje. A su vez, Tío Pepe Festival contribuirá a la visibilidad de Renfe a través del diverso programa diseñado para de Veranea en la Bodega 2025. En 2024 Tío Pepe FESTIVAL fue reconocido con el Premio a la Promoción Turística de la provincia de Cádiz por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz.

Asimismo, la oferta enoturística de Bodegas TÍO PEPE ha recibido el prestigioso galardón de World’s Best Vineyards 2024. En 2023, fue además galardonado por la Junta de Andalucía en la categoría de Mejor Trayectoria Turística. Estos reconocimientos se suman a otros logros obtenidos por el festival a lo largo de los años como el premio a la Mejor Experiencia Enoturística con mención especial de ACEVIN; el Best Wine Event otorgado por la revista Drinks International; Además, ha sido distinguido como el Mejor Evento Enológico del Mundo en la séptima edición de los premios Drinks International’s Wine Tourism Challenge. ACEVIN también premió al festival en sus Premios de Enoturismo por su propuesta innovadora que une vino, cultura, arte, gastronomía y ocio, ofreciendo una experiencia enoturística única y de alta calidad en las propias bodegas.

Veranea en la Bodega 2025 cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez-Jerez Siempre, la Junta de Andalucía y reconocidas entidades como Cajasur, Grupo Solera, Cruzcampo, Banco Santander, Howden, Fundación Cajasol, Royal Bliss, Renfe, ABC, Montesierra, Área Sur y Orange. Asimismo, cuenta con la colaboración de las empresas Spagnolo, Bodegas Campos, Flor Enea, CasaGrande, OTON, SURNAMES, Coca-Cola, Manpower, Pattio, Eonos, Soviled, Racket Club, Limasa, Ruca, Tipsa, Construcciones Caballero, Fuste, Citysightseeing, Rages, Covey, Promarketing, Rutesa, Ferretería Jerez, Impresión Guede, Sabico y Tickentradas. Los hoteles: Hotel Barceló Montecastillo, Hotel Soho Boutique, Hotel HACE Jerez&Spa, Hotel Hypotels Sherry Park, Hotel NH Avenida Jerez.