Rosa Eugui, hermana de una navarra desaparecida en Adamuz: "Fue a buscar a mi nieta que iba en el mismo tren y no lo sabía"

Rosa Eugui, hermana de la navarra desaparecida en el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), María Luisa Eugui, y abuela de una de las pasajeras heridas, ha afirmado que el suceso "ha sido muy triste" y que la familia de Huelva, donde ella reside, "está destrozada". En una entrevista ofrecida a Onda Cero, Rosa Eugui, natural de Pamplona y residente en Huelva, ha relatado que su hermana, María Luisa Eugui, vivía en Madrid y viajaba a Huelva en el tren Alvia para acompañarla porque el marido de Rosa se encontraba hospitalizado y "estaba muy mal", le quedaban "horas o días". Finalmente, su marido ha fallecido. En el mismo tren viajaba una nieta de Rosa, Blanca, que resultó herida en el accidente y, tras ser hospitalizada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, actualmente se encuentra ingresada en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, con diversas contusiones y fracturas.

Según ha relatado, hacia las siete de la tarde Rosa llamó a su hermana, a quien comunicó que Blanca viajaba en el mismo tren, algo que María Luisa desconocía. "Fui yo la que se lo dije", ha indicado. "Hacia las siete de la tarde llamo a mi hermana para ver qué tal le ha ido el viaje. Le digo que viaja ahí Blanca también, y dijo 'voy a ver si la encuentro'. A partir de ahí se corta el teléfono, le llamo más veces y ya no me coge el teléfono más. Creo que llegó a ver a mi nieta, cuando yo vea a mi nieta, ya me lo dirá", ha apuntado. Rosa ha explicado que aún no ha podido ver a su nieta porque fue el funeral de su marido, y su nieta "llegaba de Córdoba en ambulancia como a las 10 de la noche".

Por otro lado, ha afirmado que no tiene "confirmación ninguna" de que su hermana sea una de las personas fallecidas, ya que desconoce si ha sido identificada. "Yo no lo sé, a mí no me ha dicho nadie que a ella la hayan identificado", ha manifestado. En cuanto a su nieta Blanca, ha señalado que "tiene muchas contusiones, muchas fracturas". "Ella se debió de quedar inconsciente y alguien, un hombre y un hijo, no sé si pasajeros o del pueblo, la sacaron. La sacaron, la taparon con ropa de abrigo e inmediatamente le metieron una ambulancia y se iban a Córdoba", ha apuntado.

Según ha remarcado, su nieta "no corre peligro aunque tenga un montón de fracturas, de contusiones, pero ella no tiene algo grave, se recuperará perfectamente". Pero su hermana, de 78 años, "es otra historia distinta". Rosa ha añadido que "ha sido muy triste la historia para la familia de Huelva". "Aquí en Huelva la gente está destrozada, porque era la mayoría gente de Huelva y de los pueblos de Huelva, o sea que esto ha sido muy triste", ha subrayado.