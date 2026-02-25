El registro estatal expulsaría al 14 ,5% de las viviendas turísticas legales

El registro único estatal expulsa del mercado a 21.877 viviendas de uso turístico que cumplen la normativa autonómica pero no pueden anunciarse en plataformas, según informa la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro). Ello supone el 14,5% de la oferta total (91.700).

Desde la asociación han lamentado que la duplicidad entre el registro autonómico y el estatal vulnere el reglamento europeo e invada competencias de las comunidades autónomas, con tasas de revocación de licencias especialmente preocupantes en destinos como Sevilla (2.659), Marbella (2.993), Granada (620) y Málaga (1.845), lo que les impide anunciarse en plataformas. De hecho, ha apuntado que la Comisión Europea ha dado de plazo hasta el 20 de mayo de 2026 para eliminar las duplicidades.

Bajan las reservas más de un 20% para Semana Santa

Según AVVAPro, el impacto del corte ferroviario por el accidente de Adamuz se extiende a la Semana Santa, ya que prevé una caída de las reservas en las viviendas turísticas y una bajada de precios para contrarrestar la baja ocupación.

El corte ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía (Sevilla y Málaga) a causa de la tragedia el 18 de enero, que se ha mantenido hasta la semana pasada, ha provocado una caída de las reservas en las viviendas turísticas de entre el veinte y el treinta por ciento, entre uno ocho y un diez por ciento más de cancelaciones, y pérdidas directas de 462,5 millones en alojamientos que podrían escalar a 1.500 millones, según estas mismas fuentes.