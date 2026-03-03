Una red para conectar espacios verdes es el eje del nuevo urbanismo andaluz

La comunidad autónoma ya tiene un modelo territorial definido para los próximos 25 años, un documento urbanístico que sienta las bases de cómo deberá crecer Andalucía y que establece la base de los planes urbanísticos que periódicamente elaboran los ayuntamientos.

Uno de los principales problemas de Andalucía, como sucede en territorios tan extensos, es la falta de equidad y de cohesión territorial lo que propicia la despoblación de las zonas rurales y el sobrecrecimiento de la costa. Es cierto que no tiene un problema grave de despoblación que sí están sufriendo otros territorios de España. La prueba de ello es que en ninguna ciudad vive más del 20% de los habitantes. Aún así, la mitad de los andaluces reside en treinta municipios repartidos en tres zonas principales. La costa, como el gran espacio residencial vinculado al desarrollo de la actividad turística y a la industria que requiere la interacción con el mar, seguida del Valle del Guadalquivir y de dos grandes áreas urbanas como Granada y Jaén. En el otro extremo, el Norte de Córdoba y de Almería y el Noroeste de Jaén, las zonas más despobladas.

En el centro está la red de ciudades medias que representan los entornos más saludables, desde el punto de vista demográfico y que son el modelo en el que la Junta de Andalucía quiere mirarse para buscar un equilibrio asimétrico que permita a todos los ciudadanos vivir en unas condiciones similares en cuando a servicios se refiere. El nuevo Plan General de Ordenación del Territorio, POTA, introduce como principal innovación una infraestructura verde de escala regional, una red continua para conectar los espacios naturales con los cauces de los ríos, las vías pecuarias y los corredores ecológicos.

Pretende con esto no sólo proteger los ecosistemas sino además lograr ciudades más saludables para sus vecinos y mejorar el uso de los recursos naturales, como el agua. Un planteamiento que cobra particular relevancia con el cambio climático y las devastadoras consecuencias que está teniendo en Andalucía.

El Consejo de Gobierno lo aprobará este miércoles La revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía comenzó en 2022, al inicio de esta legislatura. Desde entonces, la Junta ha estado trabajando con diversos sectores para actualizar la planificación urbanística autonómica tras más de veinte años sin hacerlo. El Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al que pertenecen la Administración General del Estado, la Junta y los ayuntamientos, además de la CEA, Fadeco, los sindicatos, Ecologistas en Acción y asociaciones de consumidores y usuarios, aprobó el texto inicial el pasado18 de febrero tras estar en exposición pública del 29 de octubre al 4 de febrero. El miércoles, el Consejo de Gobierno tomará conocimiento para solicitar su Declaración Ambiental Estratégica y llevarlo al Parlamento para su aprobación.

Cohesión territorial

La cohesión territorial de la comunidad autónoma depende de la calidad de los servicios que ofrecen las ciudades y por eso el nuevo plan urbanístico andaluz, elaborado con la participación de las administraciones, ecologistas, empresarios, sindicatos y consumidores, se centra en las ciudades medidas como centro para ofrecer servicios en sus áreas metropolitanas y conectarlas con el mundo rural. Y una de las claves es el refuerzo en la movilidad, sobre todo en la red ferroviaria, así como la ordenación del litoral desde criterios de equilibrio y sostenibilidad.

El modelo territorial que se ha diseñado entre todos los agentes andaluces y que impulsa la Consejería de Fomento y Articulación del Territorio busca reducir el vehículo privado. La intermodalidad y un transporte público de calidad son fundamentales para lograrlo. Otra de las claves es impulsar un sistema energético más equilibrado que fortalezca la autonomía energética de Andalucía. El documento aprobado, y que ahora pasará por el Consejo de Gobierno hasta llegar al Parlamento para su aprobación, busca la neutralidad climática, apostando por la sostenibilidad y las energías renovables.

La economía

La planificación territorial también incluye un apartado económico y plantea estrategias vinculadas a los sectores productivos autonómicos como son el sector agroalimentario (en todas sus variantes incluyendo la pesca) así como el industrial y el turístico.

Y precisamente en el turismo está uno de los puntos de debate en la sociedad actual: permitir que se desarrolle la principal industria económica andaluza mientras se garantiza que no transforme el entorno y lo convierta en algo irreal. El POTA pretende integrar patrimonio y paisaje, así como modernizar los sectores más tradicionales.