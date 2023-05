Los 43 pagos realizados con las tarjetas de la Faffe en cinco clubes de alterne

El juicio que ha comenzado este lunes ante un jurado popular en la Audiencia de Sevilla trata de esclarecer si el ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, se gastó un total de 32.556 euros de fondos públicos utilizando las tarjetas de dicha entidad. En total se realizaron 43 pagos con las tarjetas de la Faffe en cinco clubes de alterne ubicados en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz. La Fiscalía imputa a Fernando Villén delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental, por los que pide seis años de cárcel. El fiscal reprocha al ex director de la Faffe que utilizara fondos públicos para "pagar sus vicios", satisfacer "sus lúbricos deseos" y organizar "orgías" con terceros no identificados.

Este es el listado detallado de los 43 cargos realizados con las tarjetas de la Faffe en cinco clubes de alterne de Sevilla, Córdoba y Cádiz.

Club Don Angelo: 25.277 euros. En este local de alterne, que estaba ubicado en la calle Manuel Siurot de Sevilla, el ex director de la Faffe gastó presuntamente esta cantidad, según recoge el auto de "hechos justiciables" presentado ante el jurado. Se trata del principal prostíbulo donde se realizaron más de la mitad de los pagos investigados, en concreto se hicieron 28 abonos con las tarjetas de la Faffe. Así, el 20 de octubre de 2004 se realizaron cuatro pagos por valor de 481, 674, 373 y 420 euros con una de las tarjetas de la Faffe (1.948 euros en total). El 22 de diciembre de 2004 se realizaron dos pagos por importes de 270 y 560 euros. El 26 de marzo de 2008 efectuó otros dos cargos por importe total de 2.000 euros, y los días 3 y 4 de junio de 2008 se relizaron dos cargos más por otros 3.106 euros. El 10 de julio de 2008 se dispuso de otros 2.656 euros en otros dos pagos. El 22 de marzo de 2010 se realizaron otros siete pagos de 562, 580, 890, 980, 1.470 y 1.260 euros; y finalmente el 23 de marzo otros nueve pagos por las siguientes cantidades: 760, 640, 520, 310, 1.340, 1.405, 1.490, 1.490 y 1.040 euros. Top Show Girls Electro Dance: 2.591 euros. En este local ubicado en la avenida de Jerez de Sevilla se efectuaron igualmente pagos por este importe con las tarjetas de representación usadas por Fernando Villén para “pagar sus vicios” los días 17, 18 y 24 de mayo de 2005, según recoge la Fiscalía. El día 17 se hicieron dos pagos por importes de 175 y 263 euros; otros tres cargos el día 18 por valor de 250, 563 y 540; y uno más el día 24 por 900 euros. La casita: 780 euros. En este establecimiento donde se ejercía la prostitución, ubicado en la avenida de Andalucía de Sevilla, se efectuó un único pago el día 18 de noviembre de 2005 por esta cuantía. Sala Delux, Pub "La Movida”: 1.390 euros. En este club de alterne, ubicado en la calle Platino de Córdoba y que antes se denominaba “American Show”, se hicieron dos pagos con las tarjetas de representación de Fernando Villén los días 7 y 9 de abril de 2006, por importes de 1.120 y 270 euros, respectivamente. Bahía 2: 1.931 euros En este club de la avenida del Mueble de Chiclana (Cádiz) se efectuaron pagos los días 11 y 12 de abril de 2008. El día 11 se hicieron cinco cargos de 43, 288, 554, 620 y 176 euros, mientras que al día siguiente, 12 de abril, se hizo un único pago de 250 euros.

Además, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación del PP han fijado como hecho justiciable la realización por parte de Fernando Villén de otros gastos "carentes de jusitificación" efectuados con las tarjeta de la Faffe. Son los siguientes:

-El Corte Inglés 113,90 euros.-Discotecas 136,10 euros.-Estaciones de servicio 216,39 euros.-Hotel 1805,39 euros.-Hotel 715,28 euros.-Peajes 11.200,24 euros.-Restaurantes 21.005,76 euros.-Taller de vehículos 173,79 euros.-Otros gastos sin datos 4321,38 euros.