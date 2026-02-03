Puente retrasa sin fecha la apertura de la línea férrea entre Sevilla y Madrid

La reapertura de la línea AVE que une Andalucía con Madrid vuelve a retrasarse. En este caso a causa de los temporales que están retrasando las obras de reparación. Así lo ha afirmado este martes el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la Comisión de Transportes del Congreso donde ha detallado que todavía no se puede facilitar la fecha concreta de la reanudación de la alta velocidad por el grado de afección de la infraestructura y la situación climática de estos días: "Se junta todo", ha comentado.

El ministro afirmó pocos días después de producirse el trágico accidente que ha costado la vida a 46 personas en Adamuz, que la reapertura estaba prevista para el día 2 de febrero, si bien posteriormente rectificó esta fecha fijándola para el próximo sábado 7 de febrero, "pero la situación climática ha llevado a la propia Junta a tomar medidas de limitación de movilidad y las obras se ven afectadas".

El ministro ha destacado que para acabar la reposición de la vía, "queda por ejecutar el tendido de los conductores de catenaria, y montar el carril, nivelar y estabilizar la vía una vez completada la preparación del balasto"."Estos trabajos dependen de la disponibilidad de vía ya restituida y avanzarán en cuanto finalicen las actuaciones de infraestructura actualmente en curso", ha asegurado Puente.

También ha señalado que los trabajos para recuperar la electrificación están muy avanzados y la restitución estructural de la línea aérea de contacto se encuentra prácticamente concluida, tras completarse el izado y hormigonado de los doce apoyos dañados. Fuentes de Transportes han explicado este martes que la reparación de la infraestructura en Adamuz continúa tanto en vía como en la electrificación y que en las últimas horas se ha nivelado la plataforma para extender nuevo balasto, además de posicionarse las barras en las vías y se ha tendido el sustentador en las vías 1 y 2.

Desde el día 20, dos días después del siniestro, Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo que permite realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús por la imposibilidad de hacerlo por el lugar del accidente.