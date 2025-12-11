El PSOE andaluz se desmarca de Vicente Fernández mientras pide el cese de Landaluce

El PSOE andaluz mueve ficha. La portavoz en el Parlamento, María Márquez, ha registrado este jueves la solicitud de una comisión de investigación sobre el caso Almería, "ante las muchas preguntas y sospechas" que lo rodean. Márquez ha afirmado que el Gobierno andaluz "ha contratado con empresas vinculadas a la trama corrupta del PP de Almería", y que su objetivo político con esta iniciativa es conocer qué hay detrás de todo este asunto. Ahora habrá que ver si cuentan con los votos suficientes para que se constituya formalmente, si bien no se analizará hasta el próximo febrero ya que ahora el Parlamento está centrado en el Presupuesto 2026 y el mes de enero en inhábil.

La dirigente socialista andaluza no se ha quedado ahí. Márquez ha pedido el cese inmediato del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por las acusaciones de acoso sexual y ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por decir que "se ha enterado por los teletipos". "Eso es tomarnos por tontos a los andaluces", ha dicho Márquez en declaraciones a los medios en la Cámara autonómica, en las que se ha preguntado si Moreno "se entera todos los días de lo que pasa en Madrid y Barcelona y no de lo que ocurre en Andalucía".

En este sentido, la portavoz del PSOE ha recordado que su grupo preguntó al jefe del Ejecutivo regional por Landaluce en una sesión de control parlamentario y que Juanma Moreno "se levantó y se fue del pleno entre los aplausos de sus diputados". "Es un paripé suspenderlo de militancia; tiene que irse", ha dicho además de acusar a Moreno de "enterarse de todo y taparlo". "Lo encubre, sabe de más", ha dicho Márquez, que ha lamentado que los andaluces tengan "un presidente de estas características, que miente sin complejos y sin que se le mueva una pestaña". Tras mostrar su "asombro" ante la respuesta de Moreno la portavoz socialista ha recordado que su grupo le preguntó varias por los "alcaldes sobones" de su partido.

Márquez ha resaltado que la Justicia "expulsó" a la dirección del PP de Almería de la investigación por entorpecerla y se ha referido a los populares como "gente mafiosa", que "tenía un coche oficial esperando en la puerta después de ser detenidos". "¿Quién estaba en los despachos esperando al presidente de la Diputación?". Para la portavoz socialista, Moreno tiene "granero de votos y vinculación directa" con el PP de Almería. "Todos sabemos quiénes son los padrinos de todos y el papel que ha tenido Javier Arenas estos años", ha planteado Márquez, que ha argumentado que "las casualidades no existen en política".

Distancia con Vicente Fernández

El discurso de María Márquez ha cambiado radicalmente al referirse a la detención de quien fuera hombre de confianza de María Jesús Montero y ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández; "no es militante del PSOE", "y, hasta donde yo sé, desde hace bastantes años, seis años creo, aproximadamente, no forma parte del Gobierno, no tiene relaciones con el Gobierno en ningún caso", ha agregado la portavoz parlamentaria antes de apostillar que "habrá que esperar a tener más información para hacer una valoración más profunda".

"Ahora mismo no es militante del partido, hace muchísimos años que no tiene relaciones con el Gobierno, y no tenemos más información por ahora", ha insistido María Márquez para zanjar la cuestión.