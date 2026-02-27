El PSOE andaluz celebrará el Día de Andalucía con una merienda en Moguer

La vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, no acudirá a la gala de entrega de las medallas de Andalucía con motivo del 28F porque no es un acto institucional sino de "autobombo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, aunque sí asistirá al que se celebra en el Parlamento.

Montero ha señalado que una vez mañana, Día de Andalucía, finalice el pleno institucional que se celebra en el Parlamento, se trasladará con sus diputados andaluces a Moguer (Huelva), donde compartirán comidas y meriendas "con la gente del pueblo, con la gente humilde". Ha confiado que en próximas ediciones se tenga a los premiados como protagonistas, en un acto "serio y riguroso" que se aleje de "otro tipo de deriva a la que Moreno Bonilla ha querido convertir el Día de Andalucía", y ha advertido de que, de todas forma, en la gala estarán presentes de los miembros del PSOE de la Mesa del Parlamento, que son la gaditana Irene García y el granadino Noel López.

"Nosotros estaremos con los andaluces y no en un acto en el que, insisto, hay ya hasta una escaleta, una propia organización en la que parece que hasta los aplausos del público están organizados y están diseñados para mayor gloria del presidente de la Junta", ha reiterado Montero.Según la vicepresidenta, nunca en el acto de las medallas el protagonista era el presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, por lo que ha apuntado que "para nosotros es prioritario y es urgente estar con los andaluces en un día reivindicativo. Un día que es lo que nos tiene que trasladar la motivación para seguir peleando por esta tierra".

Montero ha asegurado que su partido siempre ha estado presente en los actos institucionales del Parlamento de Andalucía y ella como vicepresidenta asistido siempre a la Cámara autonómica cada 28 de febrero en representación del Gobierno de España, algo que volverá a hacer de nuevo este año. "El PSOE de Andalucía siempre ha estado en primera persona participando de todos los actos institucionales que se desarrollan con motivo de este día", ha subrayado Montero, quien ha advertido, no obstante, de que el acto de entrega de las medallas de la comunidad antes de la llegada de Moreno a la Presidencia de la Junta era un acto institucional.

No obstante, el acto se convirtió en lo que Moreno "denomina una gala televisiva", de forma que el acto institucional "ha perdido todo el protagonismo", al igual que los premiados, hasta convertirse en el "autobombo que el propio Moreno Bonilla imprime tanto en sus discursos como en el del presidente del Parlamento", ha dicho Montero. Tras destacar que el único anuncio que ha hecho Moreno en la semana previa al 28F ha sido que la gala "va a tener sorpresas", la líder de los socialistas andaluces ha indicado que portavoz parlamentario del PP, Toni Martin, afirmó que "va a haber una ovación en el transcurso de la gala cuando el señor Moreno Bonilla pronuncie o diga algo respecto al modelo de financiación" autonómica. Lo que ya sucedió el pasado año cuando Juanma Moreno reivindicó en su discurso la financiación autonómica equilibrada y el público asistente al teatro lo aplaudió con una ovación.

Preguntada por los datos del barómetro de identidad andaluza presentado este viernes por la Fundación Centra, la vicepresidenta ha sostenido que se recoge que tantos años de democracia hayan propiciado que los ciudadanos "tengan un sentimiento propio de pertenencia a la tierra". "Ese sentir de los andaluces que se sienten habitualmente tan españoles como andaluces, yo creo que forma parte de nuestra manera de entender el autogobierno y de nuestra manera de ejercer las competencias propias", ha recalcado.