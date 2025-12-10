Psicólogos andaluces y asociaciones de Alzheimer abordan el duelo que comienza con el diagnóstico

Los autores y el director de la Guía junto al decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y la presidenta de ConFEAFA.

En un salón del histórico Palacio Yanduri, sede de Banco Santander, profesionales de la psicología, representantes institucionales y asociaciones de familiares de Alzheimer se han reunido este miércoles para presentar una herramienta que, pese a su vocación técnica, nace de una realidad profundamente humana: el duelo que empieza mucho antes de la muerte cuando irrumpe una enfermedad neurodegenerativa.

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO) y la Confederación Andaluza de Alzheimer (ConFEAFA) han lanzado la guía Cómo trabajar las pérdidas en las enfermedades neurodegenerativas (END), un documento concebido para acompañar a los profesionales en el abordaje emocional de pacientes, familias y cuidadores desde el primer día del diagnóstico.

La guía, editada por FUNCOP, es fruto de un acuerdo de colaboración entre ambas entidades para reforzar la atención psicológica ante unas patologías como el alzheimer que siguen sin tener cura y cuyo impacto emocional, social y económico se multiplica a medida que avanza la enfermedad.

“Esta guía nace del compromiso y el rigor de profesionales de la Psicología que han unido conocimiento y experiencia para que nadie tenga que transitar este camino en soledad”, señaló el decano del COP-AO, José Tenorio Iglesias, durante la presentación.

La presidenta de ConFEAFA, Ángela García Cañete, insistió en esa misma idea de alianza: “Es una respuesta rigurosa a necesidades que escuchamos cada día a familias y personas afectadas. Supone una herramienta y también un punto de partida para seguir mejorando la atención psicológica”.

El acto contó además con la presencia del viceconsejero de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, José Repiso Torres, y de la delegada territorial de Salud y Consumo en Sevilla, Silvia Pozo Sánchez, lo que evidencia el creciente peso institucional de la atención a demencias.

Un manual para entender el duelo anticipado

La publicación, de descarga gratuita en la web del Colegio, explica paso a paso cómo acompañar el llamado duelo anticipado, esa despedida silenciosa que viven quienes reciben un diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa y las personas que los cuidan.

El documento analiza las fases emocionales del duelo que se inicia incluso antes de que aparezcan los síntomas más severos; las cargas físicas y psicológicas que soporta el entorno cuidador: estrés crónico, desgaste, sentimiento de culpa o aislamiento social; las diferencias en la vivencia de la pérdida según la edad de la persona afectada o el tipo de patología; y el papel de la comunicación, especialmente en la transmisión de malas noticias y en el desarrollo de estrategias de acompañamiento profesional.

La guía incluye, además, un compendio de recursos sociales y sociosanitarios disponibles en Andalucía, para facilitar al profesional referencias claras en situaciones especialmente vulnerables.

Los rostros detrás del documento

El trabajo ha sido coordinado por Roberto Suárez Canal, neuropsicólogo y director de la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas. A su alrededor, un equipo multidisciplinar de psicólogos del COP-AO y de asociaciones integradas en ConFEAFA ha aportado su experiencia en neuropsicología, psicogerontología y acompañamiento a familias.

Entre ellos, María Ángeles Valverde Moreno, Joaquín Ibáñez Alfonso, Roberto Martín Rodríguez, Ana Baquero Ramírez, Eva María Rodríguez Márquez y Silvia Escalada Segura, todos especialistas con años de trabajo al lado de personas que conviven con demencias.

Los datos que manejan las organizaciones dibujan un panorama que preocupa a los expertos. Aunque no existen registros oficiales, se estima que 130.000 personas viven con alzheimer en Andalucía, un 1,5 % de la población. La cifra casi se duplica si se tiene en cuenta también a cuidadores y familiares.

La prevalencia, además, ha aumentado más de un 64 % en la última década, y recae especialmente en personas mayores de 80 años, con notable predominio de mujeres. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que los casos de demencia podrían triplicarse para 2050, lo que algunos especialistas califican como “la pandemia silenciosa del futuro”.

En este contexto, el Colegio de Psicología subraya la importancia de la intervención psicológica y neuropsicológica no solo para estimular la funcionalidad y la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades, sino también para proteger la salud mental de familiares y cuidadores, que cargan con un peso emocional tan grande como invisible.

La nueva guía pretende ser, precisamente, un puente: entre profesionales y familias, entre conocimiento técnico y sufrimiento cotidiano, y entre la necesidad de apoyo emocional y los recursos disponibles.