PP, PSOE y Vox se unen en el Parlamento para pedir al Gobierno soluciones por la regresión de las playas andaluzas

Los problemas reales y las urgencias de los municipios costeros de Andalucía han vuelto a unir a las fuerzas políticas en el Parlamento en la tarde de este jueves. Los diputados de PP, PSOE y Vox han votado a favor de una iniciativa para pedir al Gobierno de la Nación que "en grave regresión" las franjas del litoral andaluz más afectadas por el tren de borrascas. Una declaración que supone también un paquete de ayudas para los municipios más afectados.

La propuesta la presentaba el PP pero sólo Por Andalucía y los dos diputados de Adelante Andalucía, que se han abstenido en dos puntos, se han mostrado contrarios a la misma. Porque defiende además que el Gobierno de la Nación acelere "urgentemente" los aportes de arena a las playas de Huelva más afectadas como son Matalascañas, Mazagón, El Portil e Isla Cristina, con el objetivo de que estén listas lo antes posible, sobre todo antes del verano.

El Parlamento andaluz también pide al Gobierno central que presente un calendario de "hitos ciertos" para la instalación de soluciones definitivas que eviten esta pérdida continua de arenas en el litoral, así como un paquete de ayudas a los municipios costeros partiendo de la evaluación de daños que ha hecho la Junta de Andalucía.

Mientras los socialistas sí han votado a favor de esta iniciativa planteada por el PP, y con cierto interés político al obligarse a posicionarse sobre una grave situación en el litoral andaluz, los populares se han negado a crear un grupo de trabajo para la recuperación de Andalucía, como pedía el PSOE. El argumento del diputado popular Erik Domínguez ha sido la falta de tiempo para que este grupo de trabajo pueda empezar a hacer su tarea debido a que sólo faltan dos meses de actividad parlamentaria antes de que Juanma Moreno pulse el botón electoral a finales del mes de abril.