El PP-A denuncia el "revanchismo" de Chaves por "atacar a quienes luchamos contra la corrupción"

El PP ha denunciado que el ex presidente socialista Manuel Chaves recurra a las "medias verdades, con ataques y revanchismo pueril" y ha lamentado que, como el PSOE, haya elegido el camino de atacar a quienes luchan desde las instituciones contra la corrupción, en lugar de "asumir responsabilidades".

"Chaves miente, porque sabe que sigue condenado, sabe que no se elimina ni su delito, ni su responsabilidad. Sabe que el alivio de su condena no supone su absolución", ha señalado el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, el día en el que el expresidente ha vuelto a la sede del PSOE-A para comparecer ante los medios tras las recientes resoluciones favorables del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE.

Repullo ha mantenido que "la historia no puede reescribirse" y ha subrayado que "gobernar no es mangonear", aunque cree que el PSOE sólo piensa y gobierna "para ellos".

Ha opinado que a Chaves, como expresidente, se le exige "un mínimo de decoro institucional tras lo sucedido durante su mandato", pero ha dejado en su mano si quiere quedarse como un presidente "que sigue justificando el mayor caso de corrupción", que se dio "bajo una parte importante" de su mandato.

Para el dirigente del PP, Chaves es "el responsable de lo que dice hoy, de lo que hizo y de lo que hicieron miembros importantes de su gobierno".

El PP ha advertido a Chaves de que "los andaluces no olvidan" y de que Andalucía "tiene memoria para seguir acordándose" de las "barbaridades" que se hicieron con los ERE.

Repullo, asegura que “en Andalucía estamos viendo a un PSOE sin personalidad, hueco. Absolutamente rendido a los dictados de Madrid, aplaudiendo a condenados por el mayor caso de corrupción de España”. Desde su punto de vista, “es la imagen de la decadencia de unas siglas que ya son irreconocibles en esta tierra”. “Sólo tenemos ruido, críticas despiadadas que rozan el mal gusto por parte de sus portavoces, y una oposición que en Andalucía es destructiva, manipuladora y que está más pendiente de su propia continuidad en el escaño que del interés común”, lamenta Repullo mientras asegura que “el PSOE ha dejado de defender a Andalucía y Andalucía ha dejado de creer en el PSOE”.

El dirigente de los populares andaluces está convencido de que “el PSOE no quiere la verdad, quiere su verdad. Como están haciendo en Andalucía con los ERE”. Sin embargo, reitera que “la historia no puede reescribirse” y “lo que sucedió en Andalucía no puede olvidarse”. Así, incide en que “gobernar no es mangonear. Y el PSOE no sabe hacerlo de otra forma que no sea así: a media luz, con prepotencia y sin mostrar ni un mínimo interés en lo que los andaluces necesitamos”. “Sólo piensan en ellos y gestionan para ellos”, critica mientras defiende que “la democracia es otra cosa. La democracia es honestidad, pluralidad y respeto a las personas”.

“Pero este es el camino que ha elegido el PSOE -apunta-, en lugar de asumir responsabilidades, atacan a quienes luchamos desde las instituciones contra la corrupción”, ha lamentado. “Como ya anunciamos, el PSOE mientras estaba aplaudiendo la corrupción, preparaba un ongi etorri andaluz”.