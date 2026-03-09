Padres denuncian el cobro íntegro de las cuotas de comedor pese a la suspensión de las clases en Andalucía

Codapa, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado ha denunciado públicamente que las empresas concesionarias de comedores escolares han facturado el 100% de las cuotas a las familias, pese a que los centros educativos permanecieron cerrados varios días por alertas meteorológicas en Andalucía. La organización critica la gestión empresarial y la falta de respuesta institucional ante esta situación.

Mediante un comunicado a los medios de comunicación, las familias afectadas agrupadas en Codapa lamentan lo que califican como una gestión "injusta y abusiva" por parte de las concesionarias del servicio de comedor. En este sentido, denuncian también la ausencia de respuesta a los requerimientos presentados ante la Agencia Pública Andaluza de Educación, organismo que según la confederación "se lava las manos declarándose sin competencia para regular el cobro". Este periódico desconoce aún el posicionamiento de dicha entidad pública.

La confederación sostiene que la Administración autonómica permite que las empresas facturen por un servicio no prestado, dejando a miles de familias "a merced de criterios empresariales arbitrarios". Esta situación, añaden, reproduce "el escenario de silencio" que ya se experimentó durante la suspensión de clases por el anterior apagón eléctrico.

Frente al argumento esgrimido por las empresas sobre los gastos de alimentos perecederos, Codapa ha defendido que los menús previstos para los días de cierre se trasladaron y sirvieron en las jornadas lectivas siguientes. Por tanto, argumentan, "no ha habido" una pérdida real de materia prima que justifique facturar la totalidad de la cuota mensual. La confederación concluye que se está cobrando por un servicio que no se prestó "y cuyos alimentos se consumieron más tarde, duplicando de facto el beneficio para la empresa". Esta práctica, denuncian, perjudica económicamente a las familias sin fundamento legal ni operativo que lo respalde.

El marco legal sobre permisos retribuidos

Codapa ha recordado que el artículo 37.3 g del Estatuto de los Trabajadores ya contempla permisos retribuidos por fuerza mayor para el personal en situaciones de emergencia. Por este motivo, la confederación considera "inaceptable" que las empresas pretendan trasladar el coste salarial de sus trabajadores a los padres y madres del alumnado. "La ley ya ofrece mecanismos para gestionar estas ausencias; cargar ese gasto a las familias es un intento de eliminar el riesgo empresarial a costa de las economías domésticas", recoge el comunicado de la organización.