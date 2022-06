Los padres de Marta se ofrecen a hablar "a solas" con el Cuco para que diga lo que sabe de Marta

Los padres de Marta del Castillo se han ofrecido este viernes para hablar "a solas" con Javier García Marín, el Cuco, para que el joven les cuente lo que sabe del paradero de su hijas, tras la sentencia que lo ha condenado a él y a su madre a dos años de cárcel a él y a su madre, por haber mentido en el juicio por el asesinato de su hija.

En una rueda de prensa para valorar precisamente esta sentencia, Antonio del Castillo y Eva Casanueva han mostrado su "orgullo" y "satisfacción" por la sentencia, y preguntados por si no sería éste el momento de pedirle al Cuco que diga lo que sabe se han mostrado dispuestos a hablar con él. "Si el Cuco quiere algo conmigo, que venga y hablamos los dos solos, no me hacen faltan testigos ni nadie y podemos llegar a un acuerdo", ha dicho Antonio del Castillo, que ha recordado que con el Cuco mantuvieron una reunión en los juzgados de Menores pero en presencia de un funcionario.

"Yo estoy dispuesto a hablar con él, no lo voy a tocar, me conocéis", ha dicho a los periodistas el padre de Marta, que no obstante ha precisado que el joven tendría que ofrecer datos concretos. "Yo quiero testimonio y hechos, y de allí vámonos ante un juez", ha insistido el padre, que ha recordado que el único afán de la familia es recuperar a su hija y para ellos están "abiertos a todo".

El padre ha lamentado que tras reconocer que mintieron en el juicio se negaran a responder a las preguntas y ha apuntado que "si no quieren hablar es porque hay algo más detrás, la lógica así lo indica, y prefieren comerse dos años de cárcel, en el caso de que se lo coman", ha apuntado Del Castillo, que ha recordado que el Cuco ya fue amenazado por alguien que "todos tenemos alguien en mente, no hace falta ni nombrarlo".

Sobre si el encarcelamiento del Cuco y su madre les produciría alguna satisfacción, los padres han indicado que lo que les produce "satisfacción es que la ley se cumpla", porque a ellos les da igual "que haya uno o dos más en la cárcel porque yo al fin y al cabo no tengo a mi hija". Pero el que "la hace que la pague" y en el caso del Cuco, ha afirmado, el joven "sabe más porque no ha querido hablar y está encubriendo".

Los padres de Marta han mostrado su "orgullo" y "felicidad" por el hecho de que "por fin, por una vez la ley, la Justicia nos ha abierto la puerta y ha funcionado. Es la primera vez en 13 años que se nos da lo que pedimos", ha aseverado el padre, que ha contado que aunque no le gusta el fútbol la sensación que tuvo ayer al conocer el fallo era como la que experimenta un aficionado "cuando España mete un gol" porque, ha confesado, no se esperaba que la juez les impusiera la máxima pena, sino una condena de entre ocho meses y un año como pedía la Fiscalía, por lo que ha dado las gracias a la magistrada por "valorar la gravedad del delito".

Que la sentencia "no quede en papel mojado"

Antonio del Castillo ha recordado que la juez ha valorado la "gravedad de los hechos" y sólo espera que por los recursos que pueda presentar la defensa "no quede en papel mojado" porque, ha insistido, la sentencia que condenó a Miguel Carcaño por el asesinato se vio "condicionada" por las mentiras del Cuco, que tuvo "repercusión en la anterior sentencia" porque el Cuco, en la reconstrucción judicial que realizó ante el juez, sostuvo que estaban en el piso de León XIII "el hermano de Miguel Carcaño, una mujer, Samuel, que fue el motivo por el que éstas personas están en la calle y eso hay verlo" y eso, a su juicio, contribuyó a que el tribunal absolviera a a estos investigados.

Preguntados por si esperan que esto pueda contribuir a esclarecer el paradero del cuerpo de Marta, Eva Casanueva no ha mostrado confianza porque "lo que ha judicializado es que ha habido dos personas que mintieron" en el juicio y también ha dicho que tiene "miedo" que esta sentencia pueda cambiarse cuando se resuelvan los recurso.

Por último, los padres han reiterado que seguirán luchando para recuperar el cuerpo. "Si no encontramos a Marta, aquí estaremos".