Moreno retoma la agenda europea y participa en el plenario del Comité de las Regiones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asistirá este miércoles y jueves en Bruselas a la sesión plenaria del Comité de las Regiones de Europa (CdR), del que es vicepresidente, en el que se debatirá, entre otros asuntos, sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y sobre la resiliencia hídrica.

Moreno acudirá a la capital comunitaria un mes después de que tuviera que suspender su presencia, como consecuencia de los efectos en Andalucía de la sucesión de borrascas, en una reunión que se celebró en Chipre de la Mesa Externa del CdR.

Una vez retomada la agenda europea, el presidente de la Junta, que durante este mandato mantiene la presidencia de manera rotatoria del CdR con la socialista Kata Tutto, va a participar en la sesión 170 del CdR, que se celebrará los días 4 y 5 de marzo, ha informado la Junta y ha recogido Efe.

Los principales puntos destacados del pleno son el debate sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) posterior a 2027 en el que participará Piotr Serafin, comisario de Presupuesto, Lucha contra el Fraude y Administración Pública; y sobre Competitividad, Mercado Único y Contratación Pública, con Stéphane Séjourné, Vicepresidente Ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial.

El plenario acogerá también un debate sobre Resiliencia Hídrica con Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva.

Al margen de la participación en el plenario, donde tendrá una ponencia, Moreno, que viajará esta tarde a Bruselas, mantendrá varios encuentros durante la jornada del miércoles, entre ellas con el grupo popular, y especialmente con el vicepresidente del grupo, Siegfried Muresan, con el que abordará el Marco Financiero Plurianual.

El presidente andaluz acude a Bruselas días después de que la Junta de Andalucía anunciara la puesta en marcha del Plan Andalucía Actúa, dotado con casi 1.800 millones de euros para hacer frente a los daños del temporal, y la propuesta del Gobierno andaluz de que parte de la reconstrucción se realice a través del mecanismo de solidaridad de la UE.

Juanma Moreno presidirá también mañana de manera telemática la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.