Moreno en El Hormiguero: "Estoy convencido de que conseguiré la mayoría absoluta"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cree que conseguirá la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, de las que se ha resistido a adelantar la fecha, según ha reconocido esta noche en su participación en El Hormiguero de Antena 3. A pesar de que lo ha intentado, el conductor del programa no ha logrado una fecha concreta más allá de la ya conocida disolución del Parlamento de Andalucía el próximo mes de abril. Siguiendo en el apartado electoral, Moreno no cree que Pedro Sánchez convoque elecciones este año, aunque sí le lanzó un reto; dirigiéndose a la cámara le ha citado: "Vente conmigo a Andalucía, porque no te va a votar nadie".

Pocas novedades políticas ha brindado su participación televisiva. Moreno ha esgrimido su tradicional vía andaluza para eludir cualquier charco que se le pusiera por delante. Desde los errores en los cribados de cáncer, para los que ha vuelto a pedir disculpas y recordar los "cambios que se han implantado para que no se vuelvan a repetir", hasta el quebranto que le supuso el haber contemplado las escenas dantescas que tuvo que presenciar en el accidente de Adamuz. El presidente de la Junta ha reconocido que tuvo que acudir al psicólogo para "ayudar a superar esas imágenes de los cadáveres en las vías".

Ninguno de esos dos asuntos, especialmente el primero, ha dado más de sí. Es posible que tampoco era el marco más adecuado para llevarlo a cabo, pero el presidente de la Junta ha expuesto su mensaje, sin ninguna repregunta incómoda.

Moreno sí que ha mostrado esa capacidad de quedar bien con todo el mundo, desde Feijóo hasta Ayuso. Del primero se ha mostrado convencido de que "será presidente del Gobierno y será un buen presidente", mientras que de la segunda ha minimizado sus distintos puntos de vista; "no pasa nada por pensar diferente", ha dicho con el libro Manual de convivencia sobre la mesa, para recordar también las veces que "hemos salido los dos de juerga porque la conozco desde hace más de veinte años".

El único que se llevó críticas fue el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, con quien Moreno coincidió en tertulias televisivas “hace muchos años” es ahora, a su juicio “más soberbio, más huraño, porque lo único que pretende es aferrarse al poder”.

Sí que ha dado más juego cuando ha recordado sus inicios en la política. Tal vez por primera vez ha reconocido que "cuando llegué no tenía el respaldo del partido" y también cuando tuvo que escuchar "conversaciones en los bares, cuando desayunaba en las que varias personas me decían que no me conocía nadie y que no iba a ganar en la vida. Al final les dije que me dieran una oportunidad", ha recordado entre risas.

El otro campo de batalla es Vox. A los de Abascal les mandó varios recados, desde que “cuando tengan que gestionar y entrar en los gobiernos, bajarán” hasta ligar su ascenso en la política a la continuidad de Sánchez: “cuando no esté, dejarán de crecer”.

Es cierto que la entrevista pinchó en su contenido político, sí que conseguió transmitir esa imagen amable que pretende hacer general e incluso, pese a que el lo niega en cuanto se lo preguntan (como esta misma noche), eludir cualquier pretensión de dar el salto a la política nacional. De momento, ni se lo plantea, pero su alternativa más moderada y menos crispada, quedó en la mente de todos. Tal vez ese era el principal objetivo de su participación en el programa. La “educación” y el “respeto al adversario” fueron sus principales mantras, a pesar de que “me criticaron y siguen haciéndolo por defender esos buenos modales; mi adversario, no es mi enemigo”.

Así, ha comenzado con sus tres hijos y ha seguido con su relación con Manuela Villena, de quien ha reconocido que es "una de mis principales asesoras, ya que es muy brillante intelectualmente, es premio nacional fin de carrera, es politóloga y es una de mis principales críticas". También ha repasado su más que desconocidos pinitos musicales con grupos de nombres "que se nos ocurrían después de varias cervezas" y con "la única pretensión de ligar".