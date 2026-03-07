Montero reitera la ausencia de datos sobre fallos en cribados de cáncer de mama andaluces

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, ha reiterado la crítica por la ausencia de datos oficiales sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Lo ha hecho en San Fernando, Cádiz, durante la entrega del premio Clara Campoamor a la asociación de mujeres con cáncer de Sevilla (Amama) y su presidenta, Ángela Claverol.

La también ministra de Hacienda ha lamentado que, meses después del inicio de la controversia, la Junta de Andalucía no haya facilitado cifras reales sobre las afectadas, la evolución de sus historias médicas o el estado de las pruebas realizadas. "No tenemos ni idea. No han dado ni un dato de la crisis más grave que ha tenido el sistema sanitario en 40 años", ha declarado la candidata a la presidencia de la Junta, quien se preguntó cómo es posible que no se hayan rendido cuentas sobre lo ocurrido con más de 2.500 mujeres afectadas por los fallos. Montero reconoció que esta situación ha generado vulnerabilidad entre las mujeres andaluzas y agradeció la labor de asociaciones como Amama.

Por su parte, Ángela Claverol, presidenta de Amama, aprovechó la entrega del galardón para agradecer el apoyo de la sociedad civil y las mujeres movilizadas contra los fallos en el cribado. Según Claverol, la crisis responde a las privatizaciones y al intento de reducir gastos en la sanidad pública. La presidenta de la asociación denunció la complejidad burocrática para presentar las reclamaciones patrimoniales de las afectadas y criticó que ninguna de las peticiones haya sido resuelta.

La abolición de la prostitución como objetivo

María Jesús Montero ha aprovechado este espacio para alegar que su partido tiene como meta abolir la prostitución. Al referirse al PSOE-A, ha asegurado que dará "un paso impresionante y será realmente transformador y revolucionario cuando aprobemos finalmente, y no pararemos hasta hacerlo, la abolición de la prostitución". La candidata a la Junta ha argumentado que "las personas no se pueden vender, los cuerpos son intrínsecos al alma y no se pueden vender ni comprar. Todo el que quiera justificar una transacción económica es porque nos considera un producto y somos personas, no somos productos o mercancías", ha señalado.

Montero también ha contado que las mujeres asisten actualmente "con horror" al control de su imagen por parte de "unos algoritmos, de un mundo digital" en el que se extiende "la pornografía que domina a la mujer", "las frases y el odio que alimenta el desprestigio de las mujeres" y en las que "circulan con impunidad campañas de acoso".