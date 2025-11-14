Montero avisa que el consejo del lunes no abordará la financiación y ve "incapacidad" del PP si Moreno va a pedir 4.000 millones

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido este viernes sobre la convocatoria el lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aprobar la senda de estabilidad financiera de 2026 que "no se abordará el modelo de financiación".

Asimismo, Montero ha considerado que si el presidente andaluz, Juanma Moreno, quiere reclamar en ese órgano 4.000 millones para financiar los servicios públicos andaluces es un reflejo de que el Partido Popular "se dedica en los territorios a enfrentamiento y confrontación" y, en paralelo, "es incapaz de consensuar una posición para discutir el modelo de financiación".

La vicepresidenta, en declaraciones en Sevilla, donde participa junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la inauguración de la 19 Feria Provincial de Mujeres Empresarias (FEPME), ha precisado que la financiación se abordaría "en posteriores" reuniones de ese órgano, aunque ha apuntado que con la financiación "sí trasladaremos en lo que viene trabajando el Ministerio y en el momento en el que nos encontramos".

Esos 4.000 millones que Moreno dijo este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz que quería llevar al Consejo de Política Fiscal para dedicarlos a los servicios públicos de Andalucía, cantidad que figuró en un dictamen de un grupo de trabajo parlamentario en 2018 y que impulsó entonces Montero como consejera de Hacienda, ha instado a éste a "trabajar en el interior de su partido en una posición en financiación".

"No creo que le sirva a la sociedad que, dependiendo de cuándo habla el Partido Popular, en qué territorio, escuchemos posiciones distintas", ha continuado argumentando, quien ha aludido a diferentes parámetros aludidos por las comunidades del PP para repartir recursos tributarios.

"Si la población tiene que tener mayor peso que la dispersión" y que, a su vez, "la dispersión tiene que tener mayor peso en otras comunidades que otros factores", antes de exigir al PP "una posición única con la financiación autonómica".

Ha precisado sobre la revisión del sistema de financiación que "quien vota la ley que viabiliza el modelo de financiación no son las comunidades, son los partidos políticos en el Congreso", de ahí que haya demandado "claridad sobre el voto orientativo del Partido Popular en este debate".

"No se quieren sentar porque no tienen un criterio y utilizan la financiación autonómica solo para confrontar", ha seguido reflexionando, para indicar que "es lo que le puedo decir de la posición de Moreno Bonilla".

Ha recriminado "al partido político que tiene más presencia en los gobiernos autonómicos" que "se borre del debate de financiación autonómica", hecho que ha atribuido a que "el señor Feijóo sea incapaz de plantear unas directrices comunes".

Ha recordado que tanto la convocatoria del Consejo de Política Fiscal como de la Comisión Nacional de Administración Local son encuentros "preceptivos para poder llevar al Congreso de los Diputados la senda de estabilidad".

Ha defendido la vicepresidenta y ministra que la senda de estabilidad "es el primer paso" para la elaboración de los presupuestos por cuanto "permite saber la capacidad económica con que van a contar las diferentes administraciones".

La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha señalado un escenario donde, si el Partido Popular "no quiere tomar posición y no quiere llegar a acuerdos", su siguiente paso será "intentar llegar a acuerdos con el resto de formaciones políticas que sí quieren que sigamos avanzando".

Ha precisado sobre el calendario de trabajo que tiene el Gobierno tras el encuentro del Consejo de Política Fiscal "llevar al Consejo de Ministros esa senda de estabilidad con el techo de gasto", tras precisar que "el techo de gasto no se lleva al Consejo de Política Fiscal, pero sí se lleva al Consejo de Ministros y, por supuesto, al Congreso de los Diputados, aunque no se vota".

En el caso del techo de gasto en el Congreso ha argumentado que "la normativa establece que para que los objetivos de déficit que operen sean los del año anterior, que son los que están vigentes, se tiene que tumbar por dos veces la nueva propuesta que hace el Gobierno", antes de indicar que "en eso estamos y en esa línea continuaremos".