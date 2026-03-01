El miedo silencioso tras el cáncer de mama

Personal sanitario durante una exploración a una paciente en la Unidad de Mama de un hospital.

En Andalucía, cada año miles de mujeres reciben un diagnóstico que cambia sus vidas para siempre: cáncer de mama. Ese día marca el inicio de una carrera contrarreloj entre quirófanos, quimioterapia, radioterapia y revisiones médicas. Pero cuando los tratamientos terminan, comienza otra batalla menos visible, la del miedo silencioso a la recaída.

Más de 6.000 mujeres son diagnosticadas cada año en Andalucía y más de 38.000 en toda España. La mayoría en estadios precoces, cuando la enfermedad aún no se ha extendido. La ciencia ha avanzado mucho, pero un nuevo informe pone cifras a una realidad que muchas pacientes sienten: el temor no desaparece con el último tratamiento.

El estudio ImpOrta. Experiencia asistencial e impacto del cáncer de mama precoz desde la perspectiva de las pacientes, promovido por la Federación Española de Cáncer de Mama, la Fundación Actitud frente al Cáncer, el Grupo SOLTI, GEICAM, la Sociedad Española de Enfermería Oncológica y Novartis, recoge la voz directa de mujeres con cáncer de mama precoz subtipo HR+/HER2-, el más frecuente. El dato más contundente: el 84% señala el miedo a la recaída como su principal preocupación de futuro.

Entre las participantes andaluzas, muchas pusieron voz a ese miedo invisible. Según el informe, representan el 8,4% de la muestra, mientras que las comunidades con mayor participación fueron el País Vasco (26,7%), Madrid (15,3%) y Navarra (11,5%). Otras regiones, como Galicia, Aragón, Extremadura, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no aportaron datos, lo que limita la representatividad nacional.

La doctora Ana Casas, oncóloga médica del Hospital Virgen del Rocío, presidenta de la Fundación Actitud frente al Cáncer (AFC) y miembro honorífica de la Junta Directiva de SOLTI, conoce esa inquietud desde ambos lados: como especialista y como paciente.

Ana Casas, oncóloga médica del Hospital Virgen del Rocío, presidenta de la Fundación Actitud frente al Cáncer (AFC) y miembro honorífica de la Junta Directiva de SOLTI. / M. G.

"Muchas personas creen que cuando termina la quimioterapia el cáncer ya está superado. Ojalá fuera tan simple. En los tumores hormonales, el riesgo puede mantenerse bajo pero constante durante años. Incluso décadas", explica.

El subtipo HR+/HER2-, conocido como cáncer luminal, representa alrededor del 70% de los casos. Tradicionalmente considerado de buen pronóstico, hoy se sabe que no todos los tumores dentro de este grupo son iguales. Algunos requieren tratamientos adicionales tras la cirugía y la quimioterapia, la llamada terapia adyuvante prolongada.

El estudio muestra que el 95% de las mujeres experimenta preocupación, angustia o miedo, y el 93% convive con inseguridad. El agotamiento emocional aumenta tras la cirugía y los tratamientos, y el impacto físico es constante: dolor articular, fatiga crónica o insomnio.

"La información es delicada", admite Casas. "Hay que decir la verdad, pero sin romper. No se trata de asustar, sino de acompañar. La paciente tiene derecho a saber que existe un riesgo, aunque sea bajo. Ocultarlo no la protege", subraya.

La doctora Natalia Chavarría Piudo, oncóloga médica del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera y miembro del grupo luminal de GEICAM, asegura que el informe es "un espejo necesario". "Evitar hablar del riesgo no reduce el miedo. Lo que hace es aumentarlo. Tenemos que normalizar esa conversación y adaptarla al momento vital de cada paciente", sostiene.

Natalia Chavarría Piudo, oncóloga médica del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera y miembro del grupo luminal de GEICAM / M. G.

El reto es doble: clínico y estructural. Las consultas están cargadas, los tiempos son ajustados y la enfermedad no afecta solo al cuerpo. El 95% de las encuestadas reconoce un impacto negativo en su vida laboral, y muchas sufren cambios en la imagen corporal, su economía y sus relaciones sociales. Más de la mitad, un 54%, considera que no recibe información suficiente sobre su riesgo de recaída.

Tras la cirugía y, en muchos casos, la quimioterapia y la radioterapia, las pacientes con tumores hormonales reciben tratamientos adyuvantes, fundamentalmente hormonoterapia, que pueden prolongarse entre cinco y diez años. La adherencia es clave, pero entre un 30% y un 73% de las pacientes encuentra dificultades para mantener el tratamiento. La interrupción precoz se asocia a un aumento significativo del riesgo.

"Si la paciente no entiende por qué debe continuar, si los efectos secundarios no se gestionan bien o si no se siente acompañada, puede abandonar. Y eso impacta directamente en el pronóstico", alerta Casas.

El informe también aborda el acceso a tratamientos innovadores para reducir el riesgo de recaída en pacientes de mayor riesgo dentro del subtipo luminal. Son terapias que ya han transformado la enfermedad metastásica, y su incorporación en fases precoces es más reciente y muy específica.

"Los procesos de aprobación pueden dilatarse, pero lo importante es que las pacientes candidatas tengan acceso temprano a las mejores opciones disponibles", explica Chavarría.

En Andalucía, estos tratamientos están disponibles bajo criterios clínicos específicos, aunque el informe invita a reflexionar sobre la necesidad de homogeneidad en todo el territorio.

Para las oncólogas andaluzas, el valor del informe no está sólo en las cifras, sino en el enfoque humano. "No es un estudio sobre recaídas", matiza Chavarría. "Es un estudio sobre cómo viven las pacientes todo el proceso y qué podemos mejorar", añade. "La mayoría de nuestras pacientes se curan, y eso es una realidad que hay que repetir. Pero también viven con una incertidumbre que no siempre se aborda bien. Reducir el riesgo es una prioridad médica. Acompañar emocionalmente es una obligación ética", resume Casas.