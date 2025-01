María Jesús Montero "no se ha planteado" dejar la Vicesecretaría del PSOE y prevé que Juan Espadas continúe de portavoz en el Senado

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este jueves que "no se ha planteado" por ahora dejar el cargo de vicesecretaria general del PSOE federal al hilo de su candidatura al liderazgo del PSOE andaluz, al tiempo que ha señalado que prevé que el todavía secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, continúe como portavoz del Grupo Socialista en el Senado una vez que deje su responsabilidad al frente de la federación andaluza.

Así lo ha trasladado María Jesús Montero en una entrevista en La Ventana Andalucía de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, al día siguiente del acto con militantes socialistas en Sevilla en el que anunció oficialmente su precandidatura a la Secretaría General del PSOE-A en el marco del proceso congresual que la federación socialista con más militantes afronta en las próximas semanas, y que culminará con el XV Congreso regional programado para los días 22 y 23 de febrero en Armilla (Granada).

A la pregunta de si va a dejar la Vicesecretaría general del PSOE federal al hilo de su aspiración a liderar el PSOE andaluz, ha respondido que "no me lo he planteado". "No lo he hablado ni con el presidente del Gobierno", ha añadido, y ha comentado que son cargos "compatibles", y "otras predecesoras" suyas "así lo han puesto de manifiesto", pero en todo caso ha apuntado que "lo hablaré" con Pedro Sánchez, y hará "lo que le parezca" a él "bien".

Además, Montero ha confirmado que antes de anunciar su "paso adelante" para liderar el PSOE andaluz habló tanto con Pedro Sánchez como con Juan Espadas, y ha tomado esta decisión porque piensa que "tenemos capacidad desde el Partido Socialista de darle a Andalucía una nueva visión", desde la premisa de que esta comunidad autónoma "no se puede conformar con estar a la cola" ni "con el deterioro de los servicios públicos" que, en su opinión, se está dando con el Gobierno del PP-A, y ha insistido en aseverar que ella sale "a ganar" las próximas elecciones andaluzas, un objetivo que cree que va a conseguir, según ha remachado.

De igual modo, Montero ha defendido la labor que ha venido desarrollando en el Gobierno de España, actualmente compaginando el cargo de vicepresidenta como el de ministra de Hacienda, responsabilidad esta última que viene desarrollando desde hace ya más de seis años con "un equipo magnífico" y "con bastante éxito", según ha valorado, y en ese punto ha destacado que "la economía de España va como un cañón".

El futuro de Juan Espadas

Preguntada por el futuro de Juan Espadas tras su renuncia a la reelección como secretario general del PSOE-A, y sobre si continuará en el Parlamento andaluz como el principal responsable del Grupo Socialista, siendo así el encargado de darle la réplica al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en las sesiones de control al Gobierno andaluz, María Jesús Montero ha respondido que con Espadas "pasará lo que él quiera", y él "hará lo que estime más conveniente".

No obstante, ha puntualizado que Espadas "compatibilizará en todo caso la tarea que quiera con la de ser portavoz ni más ni menos que del Senado", donde el dirigente andaluz realiza actualmente esa función en representación del Grupo Socialista, una labor que "hoy por hoy va a seguir" manteniendo, según ha confirmado María Jesús Montero, que ha puntualizado que no cuenta con "ninguna otra información" que le permita "pensar lo contrario".

"Creo que va a seguir de portavoz en el Senado si él quiere, que yo creo que por supuesto", ha añadido la vicepresidenta primera del Gobierno, que ha defendido que Espadas está realizando en la cámara alta "una magnífica labor y la podrá compatibilizar con otras funciones o con otras tareas que él quiera", ha agregado para apostillar que esas son ya "cuestiones que dependen de él" y por las que "hay que preguntarle a él".

Montero ha aprovechado para volver a agradecer públicamente el trabajo de Espadas al frente del PSOE-A, que ha definido como "complicado" y "muy difícil", en un momento "especialmente crítico" para el partido, porque "pasar del gobierno a la oposición" -como le ocurrió a la formación socialista en Andalucía a partir del año 2019- "no es ninguna tarea fácil".

Un proyecto "colectivo"

La precandidata ha defendido que el proyecto que ella encabeza para liderar el PSOE-A "tiene que ser colectivo", y "será posible" si "todos" los militantes son "capaces de darle a Andalucía esa oferta electoral desde la izquierda que permita que los ciudadanos mejoren en sanidad, en educación" y "tengan orgullo de autogobierno".

En esa línea, ha considerado que, "mucho más importante" que los equipos que se conformen es "que el conjunto de las agrupaciones" socialistas andaluzas "se vea interpelada por este paso" que ella da, y "lo que me importa es que Juan, María, Pepa, sean capaces, en la puerta del colegio, en el lugar del trabajo, en el sindicato, en la barra del bar, de trasladar los argumentos, los motivos, los proyectos que el Partido Socialista tiene para Andalucía", de forma que "seamos capaces de contagiar de ese entusiasmo al conjunto de los progresistas".

"Este no puede ser sólo un proyecto del partido", sino que "tiene que ser un proyecto abierto a todos los progresistas de Andalucía, porque todos son invitados a esta tarea y todos tienen un papel que desarrollar", ha proclamado.

De igual modo, a la pregunta de si cree que "Andalucía ha dejado de ser de izquierdas", habida cuenta de que el PP-A encadena varias victorias consecutivas en esta comunidad en las últimas convocatorias electorales, María Jesús Montero ha respondido que "rotundamente" cree "que no", y que ella piensa que "la gran mayoría social de Andalucía necesita una política de izquierda".

Reivindicación de la acción del Gobierno en Andalucía

Montero ha defendido la necesidad, a su juicio, de explicar desde el PSOE-A, "pedagógicamente y con mucha claridad, de forma muy sencilla", a los andaluces, las medidas que ha impulsado el Gobierno de España que han supuesto "un avance" para el "bienestar" de la ciudadanía, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o para garantizar "estabilidad en el puesto de trabajo", así como poner de relieve que el PP "se ha opuesto sistemáticamente a todo esto que beneficia a la gran mayoría".

Además, ha sentenciado que Juanma Moreno no ha realizado "ninguna" iniciativa en sus seis años como presidente de la Junta que "realmente haya aportado bienestar a los ciudadanos", y "todos los proyectos de inversión que se van a ubicar en Andalucía han sido gestionados" y "trabajados por el Gobierno de España", aunque después el presidente de la Junta "inmediatamente se pone en la foto", ha advertido.

Igualmente, ha considerado que el que desde el PP-A y el Gobierno andaluz hayan intensificado sus críticas hacia ella denota "miedo, nerviosismo" en las filas 'populares', donde piensan que el que ella "dé el paso adelante" para liderar el PSOE-A "implica" que la federación andaluza, con ella al frente, "sale a ganar con todas las ganas", si bien ha puntualizado que esas críticas no le van a "distraer" de la tarea que tiene "entre manos, que no es otra cosa que devolverle la ilusión" y "la esperanza" a "la gente de progreso en Andalucía", ha dicho.

Finalmente, a la pregunta de si "habrá cambios en las direcciones" de las agrupaciones provinciales del PSOE andaluz a partir de los congresos que éstas tendrán que celebrar tras el regional, Montero ha respondido que "eso ahora no toca", y a ella le "gustaría que los militantes y el conjunto de las provincias estuviéramos concentrados en lo que viene a continuación, que es el congreso" de la federación andaluza, y ya luego "vendrán los congresos provinciales", ha zanjado.