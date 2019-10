Carta de Juan Luque Maldonado, concejal de Servicios Urbanos de Huércal de Almería, y ex conserje del colegio

Ha sido un día muy largo, de esos que no te puedes creer y que no terminas de asimilar hasta que se te rompe el alma en pedazos; hasta que la desgracia no te toca de cerca..

Siempre recordaré todos esos días en los que te animaba a entrar al cole, mi querido y triste rubio precioso. Todos esos ánimos en los que me hacia de querer para sacarte una sonrisa de esa pobre carita de inocente niño que no sabe lo que ocurre, que quisiera sonreír como un niño cualquiera, pero que no te han dejado. Hasta el día de hoy en que tu corta existencia a llegado a su fin de la forma en que nadie jamás hubiéramos pensado que llegara a ocurrir...

Como si hubiera sido cualquiera de los otros setecientos o más, lo he sentido como un maldito puñal directo al corazón. Pero tú, mi pequeño y sentido Sergio, tú me has dejado marcado por mucho tiempo. Tiempo que a ti te han quitado, tiempo que a ti repentinamente han hecho que se te acabe a la temprana edad de siete años. Que Dios te acoja en su seno, te de la gloria infinita y ésa alegría de la que aquí en la tierra no te han dejado disfrutar.

Que la justicia haga su trabajo y caiga sobre esa persona que no te ha dejado vivir todo el peso de la Ley sin que vuelva, cómo tú, a volver a ver la luz del día. No al menos sin sentir por el resto de la suya la condena por lo que hizo.

Descansa en Paz mí querido “Rubio Triste”.