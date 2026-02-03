La Justicia andaluza rechaza el archivo de la causa del polémico hotel de El Algarrobico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por Azata del Sol, la promotora del controvertido hotel El Algarrobico de Carboneras (Almería), que solicitaba el archivo de la revisión de la licencia de obras. Además, el alto tribunal ha reprochado a la empresa su 'nulo interés' en culminar esta tramitación administrativa.

La resolución, fechada el pasado 28 de enero, confirma en idénticos términos el auto dictado en noviembre de 2024, que ordenaba la ejecución de la sentencia sobre la revisión de la licencia de obras del polémico establecimiento hotelero. El documento, al que ha tenido acceso la agencia EFE, mantiene la obligación de proseguir con los trámites correspondientes.

El TSJA ha ordenado al Ayuntamiento de Carboneras continuar con el procedimiento para finalizar la revisión de la licencia del hotel situado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En su auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que 'la tramitación del procedimiento de revisión de oficio no se cumple con el mero inicio del procedimiento, sino con su completa terminación'.

Expediente remitido al Consejo Consultivo

El tribunal ha reconocido que el Ayuntamiento de Carboneras ya ha remitido el expediente sobre el hotel al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), concretamente el pasado 5 de diciembre. Este organismo debe emitir un dictamen vinculante necesario para anular la licencia concedida en enero de 2003, paso previo indispensable para certificar la ilegalidad del edificio.

El auto de noviembre de 2024 también motivó alegaciones por parte de la organización Greenpeace, que defendió que el expediente de Carboneras había caducado. Sin embargo, el TSJA ha descartado igualmente este recurso, manteniendo la validez del procedimiento en curso.

El hotel objeto de controversia cuenta con 21 plantas y 411 habitaciones construidas en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un espacio protegido. La certificación de ilegalidad por parte del Ayuntamiento depende ahora del dictamen vinculante que emita el Consejo Consultivo de Andalucía sobre la licencia otorgada hace más de dos décadas.