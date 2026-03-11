La Junta está "valorando" qué hacer con el director de La Cartuja imputado en el caso Rubiales

El Gobierno andaluz insiste en desvincularse del director de La Cartuja de Sevilla, "no es un cargo público ni político; lo nombra el consejo de administración de la sociedad que gestiona el estadio", ha repetido este miércoles la portavoz de la Junta, Carolina España, sobre el caso de Daniel Oviedo investigado por la juez que lleva el caso Rubiales. Por eso no pueden cesarlo ni tomar ninguna decisión sobre su continuidad al frente de esta sociedad, según la versión del Gobierno andaluz.

Mientras tanto, Daniel Oviedo sigue en su cargo a pesar de que la juez investiga un presunto beneficio ilícito en las obras del recinto deportivo para albergar la Supercopa de España, las finales de Copa y adaptarlo a las demandas de la UEFA con el fin de que pudiera se sede de la Euro 2020 que luego se pospuso a causa del covid.

"Estamos recabando información interna para tomar una decisión al respecto", ha dicho la portavoz de la Junta quien no ha detallado si se van a personar en la causa judicial. "Nosotros colaboramos con la Justicia y nos ponemos a su total disposición para lo que sea necesario; no hacemos como otros que ponen impedimentos", ha dicho. Sin embargo, todavía no han tomado ninguna decisión; no han pedido siquiera la convocatoria de un Consejo de Administración de esta entidad para pedir su cese. Y eso a pesar de que la Junta es el accionista mayoritario de esa empresa, con un 44%.

En el Parlamento

El argumento de la Junta también lo ha repetido el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín. "No es un cargo", ha dicho para destacar que la presidenta del consejo de administración es Isabel Fernández, secretaria general de Deportes de la Consejería de Cultura y Deporte, pero que en ese consejo de administración están representados Patrimonio del Estado, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial, y tendrá "que tomar sus decisiones a partir de este momento".

Toni Martín ha rechazado las manifestaciones que se han hecho desde los partidos de la oposición de que Daniel Oviedo es un "alto cargo" del PP: "No, este señor está nombrado por el consejo de administración y el día que lo cesen también será por el consejo de administración".

Las palabras del portavoz popular se pronunciaban después de que el resto de grupos políticos, PSOE, Adelante y Por Andalucía, hayan pedido su cese inmediato al considerarlo un alto cargo del Gobierno andaluz. Vox, por su parte, se ha limitado a señalarlo como un caso más de corrupción.

Como se recordará, la jueza que investiga una de las tramas del caso Rubiales ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (Ecssa) y exsecretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y a Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo. Está investigando sin con el dinero de las presuntas mordidas se compraron cada uno un piso, Arrabal en Málaga y Oviedo en Sevilla. Las obras se iniciaron, además, sin un contrato firmado por parte de la entidad y la Junta concedió una subvención extraordinaria de 4, 6 millones de euros para adecuar el recinto deportivo, que estaba abandonado, y modernizarlo para acoger las finales europeas y de la Copa.