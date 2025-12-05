La Junta invertirá 35 millones en mejorar centros educativos en Andalucía

La Junta de Andalucía destinará 35 millones de euros para la mejora y modernización de instalaciones en centros educativos antes de finalizar el año, según ha anunciado Juanma Moreno. Esta nueva partida, enmarcada en el Plan Mejora tu centro, se suma a los 54 millones transferidos el mes pasado para la mejora del confort térmico, alcanzando una inversión total de 90 millones de euros que permitirá a los centros públicos andaluces acometer importantes reformas en sus infraestructuras.

Los 35 millones permitirán a las instituciones educativas andaluzas acometer diversas reformas en sus instalaciones según sus necesidades específicas. Esta partida complementa los 54 millones ya transferidos directamente a los centros el mes pasado, destinados específicamente a la mejora de sistemas de climatización para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje tanto en periodos de calor como de frío.

La inversión total de 90 millones de euros refleja "una apuesta decidida por la modernización de infraestructuras educativas en toda la comunidad autónoma, permitiendo que cada centro pueda priorizar aquellas intervenciones más necesarias según sus características y estado de conservación. Este plan representa una de las mayores inversiones en mantenimiento y mejora de centros educativos realizada en los últimos años en Andalucía".

El Plan Mejora tu centro es una iniciativa de la Consejería de Educación de Andalucía que busca dotar a los centros educativos de autonomía financiera para acometer mejoras en sus infraestructuras. A diferencia de otros programas centralizados, este plan transfiere directamente los fondos a los centros, permitiéndoles establecer sus propias prioridades de actuación según sus necesidades específicas.

Con esta nueva partida de 35 millones, los centros podrán modernizar tanto espacios interiores como exteriores, mejorar el mobiliario escolar, actualizar equipamientos tecnológicos o realizar obras de accesibilidad, entre otras posibles intervenciones. La filosofía del plan responde a la idea de que son los propios equipos directivos quienes mejor conocen las necesidades inmediatas de sus instalaciones.

Aunque en el anuncio no se especificaron los criterios exactos para la distribución de los 35 millones entre los centros andaluces, habitualmente estos fondos se reparten siguiendo parámetros como el número de alumnos matriculados, las dimensiones y antigüedad de las instalaciones, o necesidades específicas previamente identificadas en informes técnicos.

Los centros beneficiarios tendrán que presentar proyectos de mejora que serán evaluados por la Consejería antes de recibir los fondos, debiendo justificar posteriormente el uso adecuado de los mismos. Este sistema de gestión descentralizada permite agilizar los procesos de mejora, evitando los habituales retrasos que suelen producirse cuando las intervenciones deben planificarse y ejecutarse desde la administración central.

El anuncio tuvo lugar durante la inauguración de la nueva sede del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira en Jaén, un proyecto en el que el gobierno andaluz ha invertido 12 millones de euros entre obras (11 millones) y equipamiento especializado, principalmente instrumentos musicales. Este centro educativo, cuya primera piedra se colocó en marzo de 2021 bajo la supervisión del entonces consejero Javier Imbroda, culmina un proyecto largamente esperado que, aunque planificado inicialmente en 2015, no recibió el impulso definitivo hasta 2019 con la llegada del actual gobierno regional.

Durante su intervención, Moreno destacó que el nuevo conservatorio está "llamado a convertirse en uno de los centros formativos musicales más relevantes no solo de Andalucía, sino de España y de Europa", subrayando la ambición con la que se ha construido esta infraestructura para potenciar el talento musical de la provincia. El presidente calificó el edificio como un "armonioso Palacio para la Música y la Formación" que representa "el final feliz a una reivindicación histórica de Jaén".

El moderno complejo educativo, que ya acoge a sus 243 alumnos y 64 profesores en el curso 2025-2026, cuenta además con un auditorio con capacidad para unas 300 personas, añadiendo valor cultural a la capital jiennense. Esta infraestructura educativa se suma a la lista de proyectos estratégicos que el gobierno andaluz ha impulsado en la provincia durante los últimos años.

Durante su intervención, el presidente Moreno también hizo referencia a otros importantes proyectos desarrollados en la provincia jiennense en los últimos años. Entre ellos destacó el Palacio de los Deportes Olivo Arena, operativo desde el verano de 2021, que calificó como "la envidia de otras regiones". Esta instalación deportiva supuso una inversión conjunta entre Diputación y Junta de aproximadamente 25 millones de euros, en lo que el presidente describió como "una inversión que podríamos calificar de récord en Jaén".

Adicionalmente, Moreno mencionó la reciente inauguración en verano de 2025 de un centro de emprendimiento digital especializado en videojuegos y contenidos audiovisuales. Este proyecto ha permitido recuperar un edificio emblemático de la capital, el antiguo Banco de España, transformándolo en un hub tecnológico con el objetivo de posicionar a Jaén como referente emergente en la industria del entretenimiento digital.