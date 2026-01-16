La Junta aprobará un decreto que elimina la estatura mínima para acceder a la Policía Local andaluza

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará previsiblemente la próxima semana un nuevo decreto que regulará el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada de las policías locales andaluzas, y que eliminará el requisito de estatura mínima para acceder al cuerpo de Policía Local

Así lo ha anunciado este viernes en Ronda el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien ha explicado que la norma supondrá “un paso más” en el desarrollo de la Ley andaluza de Policías Locales, que ha calificado como la “más moderna y avanzada” de España.

Según ha detallado Sanz, la supresión de la estatura mínima responde a la necesidad de homologar los criterios de acceso con otros cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, donde este requisito ya no se exige. “No tenía sentido que se mantuviera en las policías locales”, ha señalado, añadiendo que esta condición “ha excluido durante décadas a muchos hombres y mujeres plenamente capacitados, con talento, vocación y actitud”. Con el nuevo decreto, ha dicho, se priorizarán “el mérito, la preparación y el compromiso” frente a criterios físicos que considera innecesarios.

El texto normativo también introduce medidas específicas en materia de igualdad, con especial atención a los aspirantes en situación de maternidad, con el objetivo de garantizar que “ninguna mujer quede en desventaja frente al resto del personal opositor”. En este sentido, el consejero ha subrayado que se trata de “una apuesta firme por la igualdad real de oportunidades y por facilitar el acceso de las mujeres” a las policías locales.

En el ámbito formativo, el decreto modifica de forma integral el proceso de preparación de los nuevos agentes. El curso de ingreso se centrará exclusivamente en la formación teórica, que impartirán el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) y las escuelas municipales acreditadas, mientras que las prácticas en plantilla se desarrollarán de manera separada, tutorizada y bajo la responsabilidad de cada ayuntamiento. El nuevo itinerario formativo contará con al menos 650 horas lectivas y un periodo mínimo de prácticas de tres meses.

Otra de las novedades destacadas es la posibilidad de que los agentes en prácticas puedan portar el arma reglamentaria, una demanda histórica del colectivo que, según Sanz, permitirá mejorar la seguridad operativa y la coherencia formativa, además de equiparar la situación con la de otros cuerpos policiales.

El decreto regulará por primera vez la convocatoria unificada de plazas de policía local. De forma voluntaria, los ayuntamientos podrán adherirse a este sistema para que sea la Junta de Andalucía la encargada de gestionar el proceso de oferta pública de empleo, aunque las plazas sigan siendo de ámbito local. Según el consejero, esta fórmula permitirá procesos “más ágiles, homogéneos y transparentes”, con menor coste para los consistorios.

Además, la norma eliminará los tramos de edad, actualizará las pruebas físicas, vigentes desde hace “muchas décadas”, e incorporará un circuito de agilidad, al tiempo que renovará en profundidad los temarios para incluir nuevas materias adaptadas a la realidad actual del servicio policial.

“Con este decreto damos un salto cualitativo en el refuerzo de la seguridad, la profesionalización de nuestras policías locales y la cohesión del conjunto del cuerpo en Andalucía”, ha concluido Antonio Sanz.