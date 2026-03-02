La Junta de Andalucía gestiona la repatriación de dos grupos de peregrinos desde Jerusalén por Egipto

El Gobierno andaluz trabaja en la repatriación de dos grupos de peregrinos andaluces que se encuentran en Jerusalén, afectados por el conflicto bélico desatado entre Irán, Estados Unidos e Israel. El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha confirmado que estos grupos están controlados e identificados y que la evacuación se realizará a través de Egipto en colaboración con agencias de viaje y la Embajada española.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, Bernal ha explicado que el Ejecutivo andaluz conoce la ubicación exacta de estos ciudadanos y les ha solicitado que permanezcan en sus alojamientos actuales. "Hemos pedido que no abandonen sus residencias, los hoteles o viviendas en las que están ahora y que estén en contacto permanente con nosotros, con la embajada y con la compañía aérea", ha señalado el consejero. Asimismo, ha instado a los familiares que tengan conocimiento de parientes en la zona a comunicarlo a las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El responsable autonómico ha reconocido la preocupación del Gobierno andaluz por las consecuencias que este nuevo conflicto tendrá sobre el sector turístico. "El espacio aéreo en toda la zona del Golfo Pérsico está cerrado, un espacio que nos conecta a través de aeropuertos con Dubai y otras capitales", ha advertido.

Dificultades para modificar las rutas aéreas

Bernal ha admitido que "no es tan fácil en un momento dado cambiar las rutas aéreas. No será un ajuste fácil". No obstante, ha expresado confianza en la capacidad de recuperación del sector: "Esta pequeña coyuntura del Golfo Pérsico la vamos a superar porque la industria turística andaluza es fuerte", ha afirmado el consejero.

Aprobación de la Ley del Turismo Sostenible

En otro orden de asuntos, el consejero ha valorado positivamente la próxima aprobación de la Ley del Turismo Sostenible en el Parlamento andaluz. Bernal ha destacado "el consenso general que ha habido después de una tramitación larga". El responsable ha explicado que "decidimos sacrificar" el llevarla antes al Parlamento para garantizar que llegara con un amplio respaldo de las fuerzas políticas.