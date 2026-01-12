Juanma Moreno reclama una financiación con "transparencia y respeto" a las comunidades autónomas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este lunes que cualquier modelo de financiación se negocie con "transparencia y respeto" a los territorios y ha pedido al tejido empresarial y sociedad civil "alzar la voz" frente a algo que se negocia "a espaldas" de los ciudadanos.

Lo ha dicho durante la presentación en Madrid de la Fundación Andalucía 27, una iniciativa de empresarios y sociedad civil para proyectar el talento, capacidad económica y el peso institucional de la comunidad en España. "Cualquier modelo de financiación para las comunidades autónomas se debe negociar con transparencia, con respeto, respeto a los territorios, respeto a las personas y respeto a las instituciones que dignamente intentamos representarlas", ha zanjado Moreno frente a un auditorio con empresarios, dirigentes políticos y personalidades del mundo de la música y la cultura.

Ha apelado a la "dignidad" y posición económica de Andalucía en España como factor clave en un nuevo modelo, algo que -ha remarcado- obliga "a levantar la voz cuando se negocia a nuestras espaldas".

Moreno ha defendido que, a diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Andalucía aprueba presupuestos "sin atascos y sin líos", con acuerdos -ha afirmado- "con la oposición".

Asimismo, ha ensalzado la creación de la nueva fundación porque cree que ayudará a Andalucía a "conquistar nuevos horizontes" en un territorio, según el presidente andaluz, que se encuentra ya entre las doce economías regionales de Europa, acumula 55 meses de creación de empleo y cuenta con el mayor número de empresas activas, por delante de Madrid.

Por su parte, el presidente de la fundación, Federico Linares, ha explicado que la iniciativa nace del "mérito y unión" de la sociedad civil andaluza y de forma "apolítica" a partir de la referencia histórica de la Generación del 27, entendida desde la perspectiva de que Andalucía fue capaz de situarse en el centro del debate cultural español.

Ha destacado que la plataforma creará un índice sobre el progreso de Andalucía que estará en marcha a partir de abril y que podrá servir como referencia a gobernantes, instituciones y la propia ciudadanía, con mediciones de progresos en áreas como el empredimiento, la educación o la cultura, entre otras.