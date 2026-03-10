Juanma Moreno marca distancias con Isabel Díaz Ayuso

Uno de los principales problemas que tiene el PP de Alberto Núñez Feijóo es que no sabe qué hacer con Vox, cómo reducir su influencia y evitar que siga captando votos mientras tiene bloqueada la investidura en dos comunidades autónomas, Extremadura y Aragón, y ante la inminencia de las urnas en Castilla y León. Que Vox era el principal rival político del PP y el verdadero elefante en la habitación lo decían los analistas políticos y se leía en los periódicos pero nadie del PP lo decía rotundamente en público. Hasta este lunes cuando Juanma Moreno lo confesaba abiertamente en prime time en televisión a Pablo Motos. El presidente andaluz afirmaba que no sabe "cómo parar a Vox" y reconocía que los asesores "no se ponen de acuerdo" sobre si es mejor marcar distancias o acercase a sus postulados.

Verbalizaba así el debate interno del PP pero, sobre todo, lo utilizaba para barrer para su casa. Juanma Moreno está en campaña, en una de las más importantes de su vida política porque es consciente de que lo más importante no es llegar sino mantenerse, y quería proyectar una imagen muy clara: es de centro moderado, la fórmula con la que logró el resultado histórico en Andalucía en 2022. Con habilidad, sin presentar críticas abiertamente, se presentaba ante toda España totalmente alejado de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Sin dejar ni un resquicio a la duda.

¿Es una estrategia exclusiva de Moreno? No. Claro que no. Porque no es casualidad que otro barón periférico, el presidente gallego Alfonso Rueda, hubiera planteado la misma distancia con Ayuso unas pocas horas antes, en la mañana del lunes a cuenta de su cercanía con Trump: “No tiene sentido enjuiciar a personas determinadas que no nos representan a todos”, decía sobre la presidenta madrileña. Tampoco es casualidad que ambos dirigentes regionales, Moreno y Rueda, sean los principales apoyos que tiene Alberto Núñez Feijóo en el PP para mantener la presidencia de su partido.

Y si Díaz Ayuso pretende tirar del PP hacia un lado cercano a Vox y al Trump, Moreno y Rueda tiran exactamente para el otro. Hay otro matiz más, ninguno de los dos va a disputarle el liderazgo a Feijóo. ¿Están mandando un mensaje claro a Ayuso? Está por ver pero es evidente que hay un importante movimiento en el PP para sostener a su presidente en este momento tan delicado cuando se está poniendo en cuestión si la estrategia de adelantar las elecciones en Extremadura y Aragón ha sido un error grave.

Isabel Díaz Ayuso junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en Nueva York. / M. G.

Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue en su estrategia, mostrando también sus cartas. Díaz Ayuso se percató en Nueva York de la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para la presentación de La Bienal de Flamenco de Sevilla, y pidió acudir al espectáculo de Sara Baras que se enmarcaba en el Flamenco Festival de Nueva York, que este año tiene a Sevilla como ciudad invitada. Hay que recordar que en 2024, Ayuso declaraba al Flamenco como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la región por su arraigo histórico en la Comunidad de Madrid. La presidenta lleva años trabajando para reforzar la posición de Madrid como referente del baile y el cante flamenco.

Durante su viaje a Nueva York, que ha causado mucha preocupación en el PP nacional por lo que puede suponer de cercanía a Trump y, sobre todo, porque se verá con Javier Milei, Díaz Ayuso no ha querido perder la oportunidad de aparecer en las fotos de promoción de La Bienal de Flamenco y, de paso, de mandar un mensaje político a Juanma Moreno retratándose junto al alcalde de la capital de Andalucía. Sabe de más que José Luis Sanz nunca ha sido un apoyo férreo del presidente de la Junta de Andalucía; más bien al contrario. Ambos dirigentes andaluces no tienen sintonía ni son amigos aunque guardan las formas, y no siempre, en público. El tablero popular empieza a moverse.