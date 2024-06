Juanma Moreno advierte que Andalucía "no permitirá más agravios": "Combatiremos la desigualdad con todos los instrumentos"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha aseverado este martes que el Gobierno andaluz "no va a permitir ni un menoscabo, ni un agravio ni un maltrato más a Andalucía", ya que "menospreciarla es condenar a tres cuartas partes del país a no poder progresar en los próximos años, condenar también a los andaluces a no poder desarrollarse y romper un proyecto común y compartido como es España".

"Vamos a combatir la desigualdad con todos los instrumentos que tengamos a nuestra disposición. Que nadie piense que Andalucía va a permitir que se pisoteen sus intereses de presente y de futuro", ha apostillado el presidente andaluz.

Moreno, que ha participado en la clausura del curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en el municipio sevillano de Carmona 'Los Retos de la Sociedad Española ante los desafíos de la agenda social y económica', ha mostrado su "enorme preocupación" a tenor de las negociaciones en torno al futuro gobierno catalán y que suponen "la ruptura del principio fundamental de la igualdad y solidaridad" entre territorios.

En este punto, se ha preguntado "cómo un supuesto gobierno progresista y de izquierda hace un ataque directo a la igualdad, consolidando que haya comunidades ricas y pobres en España" al "dar privilegios a unas comunidades en detrimento de otras por una necesidad electoral".

"Andalucía avanza, genera confianza y aprovecha las oportunidades", ha subrayado Moreno, para manifestar que en la comunidad andaluza "se ha abierto una vía distinta y una manera de gobernar basada en la serenidad, el sentido común, el diálogo con todos y el pragmatismo en la gestión".

En este sentido, ha subrayado que "la prioridad indiscutible" son los problemas reales de la sociedad y de la economía y ha apuntado que los indicadores económicos y sociales son "la mejor prueba" de que Andalucía "está plantando cara a los desafíos como lo demuestra el aumento del PIB de dos puntos por encima de la zona euro en 2023, la tasa de paro más baja desde 2008 o que las empresas crezcan a un ritmo mayor que la media española".

Además, a ello se suma que 2019-2023 ha sido el mejor quinquenio exportador de la historia para las empresas andaluzas con récord histórico en el primer trimestre de 2024 alcanzando los 10.484 millones de euros, que la comunidad andaluza es la segunda en competitividad fiscal, tras seis bajadas consecutivas de impuestos, que la pobreza se está reduciendo a un ritmo cinco veces mayor que en España o que la renta de los hogares andaluces ha aumentado más de un 25% en los últimos cinco años, más que el conjunto de España. "Esto es lo que está pasando en Andalucía. Son datos que avalan la transformación en marcha", ha agregado el presidente andaluz.

El acto ha contado también con la presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; el alcalde de Carmona, Juan Ávila, y el regidor de la UPO, Francisco Oliva, quien ha agradecido al presidente de la Junta su presencia en el acto de clausura del curso y ha recordado que ha sido el primer presidente de la Junta en inaugurar, hace tres años, los cursos de verano, "algo por lo que siempre estaremos agradecidos, por apoyar los cursos de verano de una universidad pública andaluza, como la Pablo de Olavide".

Asimismo, Oliva ha señalado que los cursos de verano de Carmona son "de gran calidad y excelencia, referentes de la formación estival a nivel nacional, en los que se abordan temas de enorme actualidad e interés". En este sentido, ha manifestado que "la formación a lo largo de toda la vida es muy importante, porque permite adaptar el conocimiento a la realidad para no perder competitividad y productividad".

El seminario

El curso 'Los retos de la sociedad española ante los desafíos de la agenda social y económica' está dirigido por Iván Pestaña Ruiz en colaboración con el profesor de la UPO Curro Pérez Guerrero, y durante su desarrollo se han abordado los eventos y desafíos políticos, sociales y económicos más relevantes que han impactado al país en los últimos años, como la creación de empleo, la sequía que sufre España o la formación dual, además de otros aspectos cruciales que definen el panorama político actual en España.

El simposio ha contado con la participación de políticos en el ejercicio de sus funciones en los ámbitos municipal, provincial, autónomo, estatal, entre ellos Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Formativo y FP de la Junta de Andalucía; Rocío Blanco, consejera de Empleo y Trabajo Autónomo; José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública o Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, además de representantes sindicales como Nuria López, secretaria general de CCOO Andalucía.

También ha contado con la presencia de periodistas como Juan de Dios Mellado, director general de Canal Sur; David Fernández Mejías, director de Diario de Sevilla; Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla; Alfredo Chávarri Orgado, director general de Andalucía Económica e Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía.