Juan Espadas se enfrenta al primer pulso orgánico con una asamblea en Málaga

La Dirección Regional lo ha dicho alto y claro: quien tenga una propuesta alternativa a la dirección del PSOE, que la presente en los correspondientes foros. Y ya se ha convocado el primero. El próximo miércoles se celebra la Asamblea de Vélez-Málaga para elegir a la nueva ejecutiva local tras pasar por una gestora en medio de la polémica. Una asamblea a la que concurren dos candidaturas, una encabezada por el candidato del secretario general provincial Dani Pérez (y del propio Espadas), el senador Víctor González; y la otra por los críticos encabezados por Charo Gómez, que es funcionaria municipal.

Vélez-Malaga, una de las principales agrupaciones de la provincia, estaba dirigida por una gestora encabezada por el alcalde de Cártama, José Gallardo, tras una polémica decisión del secretario general malagueño, Dani Pérez. Los críticos acudieron hasta Ferraz pidiendo amparo para evitar esta intervención pero el resultado final fue que el 6 de mayo dimitía la mitad de la Ejecutiva local tras múltiples denuncias de presiones. Con la celebración de esta asamblea, a la que se había comprometido el propio Dani Pérez, se cierra esta interinidad en Vélez-Málaga. Pero se abre un nuevo frente ya que no sólo está en juego quiénes serán los responsables de la agrupación local sino cómo está la correlación de fuerzas en la provincia.

Estrecho margen de votos

Las fuentes consultadas por este diario vaticinan que, por el momento, quien gane lo hará por un estrecho margen de votos por lo que las presiones hacia los militantes están siendo intensas en estas últimas jornadas; las dos partes están contando los votos uno a uno. Y todo ello en un ambiente de recelo y desconfianza con acusaciones mutuas de juego sucio.

La cita del miércoles es relevante no sólo para Dani Pérez, cuestionado en su provincia, sino también para Juan Espadas que no pasa por su mejor momento orgánico e insiste en ser el candidato a la Junta en 2026. Sobre todo porque los críticos consideran que todo lo que no sea una abrumadora mayoría de la candidatura oficial, supondrá un varapalo para los actuales dirigentes socialistas.

En la reunión que Juan Espadas mantuvo con los ocho secretarios generales en la sede regional del PSOE en la calle San Vicente el pasado viernes 14 de junio, todos se conjuraron para mantener el mismo discurso de análisis de los resultados electorales de las europeas, siempre favorable a la actual dirección. Conscientes de estar en un ambiente enrarecido, optaron por evitar la autocrítica asegurando que el "proyecto político" de la actual Dirección Regional sigue vigente. Claro que una cosa es el comunicado que hicieron público al terminar ese foro... y otra muy distinta las conversaciones privadas que están manteniendo. Muchas mirando hacia Ferraz.

En este contexto, la celebración de la asamblea de Vélez-Málaga supone el primer examen oficial de cómo se encuentra el PSOE andaluz. A pesar de ello, no está previsto que haya ninguna reacción inminente aunque ganasen los críticos, aunque hay que tener en cuenta que Málaga es la provincia donde hay un mayor número de gestoras, hasta un total de cinco, que tendrán que ir celebrando sus asambleas y entonces sí se podrá ir analizando la tendencia.