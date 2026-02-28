Jesús Aguirre enarbola la bandera de lo hecho por Moreno con guiños a Vox

Probablemente era consciente de que iba a ser criticado y no se ha equivocado. El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha leído el discurso más político desde que ocupa el sillón central del salón de plenos. Primero ha izado la bandera andaluza frente a la entrada principal del la Cámara andaluza; después la que ha enarbolado ha sido la de los principales logros del Gobierno de Juanma Moreno. En efecto, la oposición se lo ha afeado en pleno. Todo dentro de lo previsto.

Todo suena a despedida en este último 28-F de la duodécima legislatura. Todos los cargos presentes -y ha habido muchos- o quienes aspiran a tenerlos, se hacen ver ante la inminente convocatoria electoral. Queda poco más de un mes. Aguirre lo ha entendido así y en lugar de quedarse en el balance de lo hecho a lo largo de los últimos cuatro años -que también lo ha hecho- ha hilvanado un discurso que, como le ha dicho poco después el portavoz del grupo con el que probablemente tendrá que pactar si no logra la mayoría absoluta, "lo ha escrito Moreno Bonilla".

Sólo así se entiende su defensa de la "igualdad territorial" y la reclamación "urgente" para mejorar la financiación de Andalucía "con un modelo equitativo" para todas las comunidades, dejando de lado las desigualdades y alejado "de principios de ordinalidad y de propuestas no consensuadas". Todo eso lo estaba escuchando la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sentada en la primera fila de la tribuna de invitados del Salón de Plenos de la Cámara andaluza.

María Jesús Montero junto a Luis Planas en el Parlamento esta mañana. / José Ángel García

Tampoco debe haberle hecho gracia la mención de Aguirre poner sobre la mesa principios que "dejen a un lado los agravios de unos territorios contra otros", una petición que, según ha recordado, no es nueva porque ya se pronunció en este sentido el Parlamento autonómico en 2018. LO ha rematado con su apuesta por una "convivencia respetuosa con el resto de pueblos" y por una igualdad territorial que "otorgue a cada comunidad lo que le pertenece" para vivir en un país "justo".

Los guiños a Vox han llegado de la mano de sus citas a la necesidad de defender el sector primario, uno de los caladeros de la formación de Abascal, así como la necesidad de mantener seguras las fronteras, otro de sus argumentos electorales. No le ha servido de mucho, toda vez que, convenientemente alejado del busto de Blas Infante para no compartir plano televisivo, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha vuelto a echar mano de la Murga de los Currelantes, de Carlos Cano que tantos titulares brindó cuando hizo referencia a sus estrofas en una sesión de control, para criticar que "durante 46 años, con gobiernos de PP y PSOE, los andaluces tienen los mismos problemas. En un día como hoy, lo único que hacen es taparse con la bandera".

Adamuz y las inundaciones

Era inevitable. El presidente de la Cámara ha comenzado su discurso recordando a las víctimas del accidente de Adamuz y a los vecinos de esta localidad, ejemplo de "solidaridad y ayuda desinteresada". También ha destacado la solidaridad de pueblos como el de Ronda o Zahara de la Sierra durante las borrascas que han afectado a Andalucía y ha citado a Carlos Cano, a María Victoria Atencia y a la "identidad muy marcada y enriquecida" con la presencia del pueblo gitano en Andalucía, identidad que ha pedido "valorar, proteger y defender siempre",

El balance también ha incluido la defensa del trabajo realizado por los 109 diputados buscando "lo mejor" para los ciudadanos, y ha citado a Víctor Hugo para rechazar estos tiempos de "polarización extrema y continua convulsión social y política". Ha defendido que la independencia entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial "debe ser real" porque "evitando la concentración excesiva de autoridad en cualesquiera de ellos se logrará prevenir el abuso de poder".

Ha pedido respetar las instituciones y sus decisiones para mantener una "democracia firme", y ha destacado que en esta legislatura se despide con un total de 31 leyes aprobadas, y ha destacado especialmente la aprobación de las cuatro leyes de Presupuestos "en tiempo y forma". Otro zarpazo a Montero.